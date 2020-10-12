YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Türk Kızılay gönüllülerinden çölyak hastası Ela'ya doğum günü sürprizi

Türk Kızılay gönüllülerinden çölyak hastası Ela'ya doğum günü sürprizi

TUNCELİ HABERLERİ  | 12.10.2020 14:11 | Son Güncelleme

Türk Kızılay gönüllülerinden çölyak hastası Ela'ya doğum günü sürprizi

TUNCELİ (AA) - Türk Kızılay Tunceli Şubesi gönüllüleri, Ovacık ilçesinde oturan çölyak hastası 13 yaşındaki Ela Güloğlu'na glutensiz pastayla doğum günü sürprizi yaptı.

Kızılay gönüllüleri, Çakmaklı köyünde ikamet eden çölyak hastası Güloğlu'nun doğum günü olduğunu öğrenince harekete geçti.

Glutensiz doğum günü pastası hazırlatıp Güloğlu'nun ailesinin yaşadığı eve giden gönüllüler, burada ileride okuyup öğretmen olma hayali kuran Ela'nın doğum gününü kutladı.

Kutlamaya, geçen yıl terör örgütü mensuplarınca araziye yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çocuğunu kaybeden amca Ali Ekber Güloğlu da katıldı.

Genç Kızılay Tunceli Başkanı Ferhat Güven, kentte 87 kişinin çölyak rahatsızlığı bulunduğunu belirterek, "Türk Kızılay Tunceli Şubesi olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Gönüllü arkadaşlarımız, Çölyak Platformu ve ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Vali Çelik’ten Sevgi Evleri’ndeki çocuklara sürpriz
Vali Çelik’ten Sevgi Evleri’ndeki çocuklara sürpriz
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde yangın
Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde yangın
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı

Tunceli Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:22
Öğle
12:13
İkindi
15:23
Akşam
17:55
Yatsı
19:12

Tunceli Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Gündoğan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Tunceli’de uzaktan eğitime destek
Tunceli’de uzaktan eğitime destek
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Çemişgezek Uzungöl’de alt yapı çalışması
Çemişgezek Uzungöl’de alt yapı çalışması
Sarıyayla Karakolu'na Saldıran PKK'lılardan 16'sı Ölü Ele Geçirildi
Sarıyayla Karakolu'na Saldıran PKK'lılardan 16'sı Ölü Ele Geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.