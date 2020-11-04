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Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği öğrencilere maske ve dezenfektan dağıttı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.11.2020 14:20 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kızılay Haftası nedeniyle Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği tarafından ilkokul öğrencilerine 100 maske ve 100 dezenfektan dağıtıldı.Türk Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen, küçük yaşta çocuklara Kızılay sevgisini aşılamak amacıyla 29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği olarak Atatürk İlkokulunda düzenledikleri etkinlikte öğrencilere Kızılay konusunda bilgiler verdiklerini, ayrıca öğrencilere maske ve dezenfektan hediye ettiklerini söyledi.Şen,” Türk Kızılay haftası etkinlikleri kapsamında okullarda çocuklarımıza dezenfektan ve maske dağıtarak pandemi sürecinde el temizliği ve el hijyenine vurgu yapmak istedik.

Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği öğrencilere maske ve dezenfektan dağıttı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kızılay Haftası nedeniyle Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği tarafından ilkokul öğrencilerine 100 maske ve 100 dezenfektan dağıtıldı.
Türk Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen, küçük yaşta çocuklara Kızılay sevgisini aşılamak amacıyla 29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği olarak Atatürk İlkokulunda düzenledikleri etkinlikte öğrencilere Kızılay konusunda bilgiler verdiklerini, ayrıca öğrencilere maske ve dezenfektan hediye ettiklerini söyledi.
Şen,” Türk Kızılay haftası etkinlikleri kapsamında okullarda çocuklarımıza dezenfektan ve maske dağıtarak pandemi sürecinde el temizliği ve el hijyenine vurgu yapmak istedik. Kızılay tüm birimleri ile ülkemizin pandemi ile mücadelesinde sorumluluk bilinciyle sahada devlet ve milletinin yine yanında olmaya devam etmektedir” dedi.
Okul idarecileri Türk Kızılay’ı çalışanlarına teşekkür ettiler.

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