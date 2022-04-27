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Türk Kızılay İzmir'de günlük 8 bin kişiye iftar veriyor

27.04.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay İzmir'de günlük 8 bin kişiye iftar veriyor

İZMİR (AA) - Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, hayırseverlerin desteğiyle ramazan ayı boyunca günlük 8 bin kişiye iftar yemeği hazırladıklarını, şimdiye kadar 9 bin de gıda kolisi dağıtıklarını söyledi.

Baykalmış, AA muhabirine, ramazan ayında kentte yürütülen yardım kampanyası hakkında bilgi verdi.

İzmir'in son 2 yıldır deprem ve salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini aktaran Baykalmış, ihtiyaç sahiplerine dokunabilmek için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini ifade etti.

Halkın desteğiyle "alan el ile veren el" arasında köprü olma vazifesi üstlendiklerini vurgulayan Baykalmış, "İzmir'de de 15 şubemiz, temsilciliklerimizle beraber mağdurların ve mazlumların yanında olmaya devam ediyoruz. Ramazan dolayısıyla saha faaliyetlerimiz ciddi manada arttı. Hem ihtiyaç sahiplerine ulaşılması hem de elindeki imkanlarını, fitresini, zekatını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için İzmirli hemşerilerimizin Türk Kızılayı tercih etmeleri bizim için onur." diye konuştu.

Aşevi araçlarıyla 4 çeşit sıcak hazırladıklarını aktaran Baykalmış, gıda kartı ile de yardım kolisi dağıttıklarını kaydetti.

Baykalmış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayırseverlerin desteğiyle ramazan ayı boyunca günlük 8 bin kişiye iftar yemeği hazırladık, şimdiye kadar 9 bin de gıda kolisi dağıtık. Bu yemekleri İzmir'in farklı yerlerinde ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalarak, sokaklarda masalar kurarak bu ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Bağışçılarımızın verdiği desteklerle giyim noktasında ihtiyaçları çözmek için yine bir köprü vazifesi üstlendik. Yapmış olduğumuz sosyal projelerin içerisinde yetimlere bağışçılarımız dolayısıyla bizlere emanet edilen bağışlarımız vardı. Onları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bereketli bir ramazan geçirdik. En büyük arzumuz hem yurt dışında hem yurt içinde insani yardımların ve bu konuda bizleri destekleyen milletimizin desteklerinin artarak devam etmesi."

Baykalmış, Ramazan Bayramı'nda da Türk Kızılay Genel Merkezi ve bağışçıların desteğiyle yaklaşık 5 bin haneye 500'er liralık nakdi yardım ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.

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