YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Türk Kızılay Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yemek hizmetini sürdürüyor

Türk Kızılay Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yemek hizmetini sürdürüyor

23.02.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde de depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılıyor.

İlk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesi, yıkımın gerçekleştiği yerleşim merkezleri arasında yer alıyor. İlçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan ve depremler sonucu 158 can kaybının yaşandığı mahallede iki alanda kurulan çadırlarda konaklayan depremzedelerin yardımına Türk Kızılay ekipleri koşuyor.

Türk Kızılay görevlisi Ferhat Yıldız, AA muhabirine depremin ardından Amasya'dan bölgeye depremzedelere hizmet etmek için geldiklerini söyledi.

Çadırlarda kalan vatandaşların yemek ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Yıldız, "Depremzedelerin Allah yardımcıları olsun. Vefat edenlerin mekanları cennet olsun. Tüm Türkiye seferber. Devletimiz tüm imkanlarıyla mağdurların yanında. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, inşallah yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Mahalle Muhtar Azası Fatin Kozdibi de depremin ardından mahallede çadırların kurulduğunu belirterek "Devletimiz, halkımız yardımları buraya getirdi. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Yemek sıkıntımız yok, Türk Kızılaya teşekkür ediyoruz." dedi.

Mahalle sakini depremzede Emine Kuştaş, depremde çok korktuğunu, enkaz altından kendisini komşularının çıkardığını dile getirerek, "Devletimiz, milletimiz, Kızılay depremden sonra bize yardım gönderdi. Yapılan hizmetlerden memnunum. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Farklı ülkelerden eğitim için geldikleri Konya’da depremzedeler için el elelerFarklı ülkelerden eğitim için geldikleri Konya’da depremzedeler için el eleler
Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'a ilk konteynerleri yerleştirmeye başladıKonya Büyükşehir Belediyesi Hatay'a ilk konteynerleri yerleştirmeye başladı
Kızılay depremden etkilenen 4 ilde 5 sosyal market açtıKızılay depremden etkilenen 4 ilde 5 sosyal market açtı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 23 Şubat Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:06
Öğle
12:51
İkindi
15:56
Akşam
18:26
Yatsı
19:41
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.