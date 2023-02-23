Türk Kızılay Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yemek hizmetini sürdürüyor

İlk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesi, yıkımın gerçekleştiği yerleşim merkezleri arasında yer alıyor. İlçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan ve depremler sonucu 158 can kaybının yaşandığı mahallede iki alanda kurulan çadırlarda konaklayan depremzedelerin yardımına Türk Kızılay ekipleri koşuyor.

Türk Kızılay görevlisi Ferhat Yıldız, AA muhabirine depremin ardından Amasya'dan bölgeye depremzedelere hizmet etmek için geldiklerini söyledi.

Çadırlarda kalan vatandaşların yemek ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Yıldız, "Depremzedelerin Allah yardımcıları olsun. Vefat edenlerin mekanları cennet olsun. Tüm Türkiye seferber. Devletimiz tüm imkanlarıyla mağdurların yanında. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, inşallah yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Mahalle Muhtar Azası Fatin Kozdibi de depremin ardından mahallede çadırların kurulduğunu belirterek "Devletimiz, halkımız yardımları buraya getirdi. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Yemek sıkıntımız yok, Türk Kızılaya teşekkür ediyoruz." dedi.

Mahalle sakini depremzede Emine Kuştaş, depremde çok korktuğunu, enkaz altından kendisini komşularının çıkardığını dile getirerek, "Devletimiz, milletimiz, Kızılay depremden sonra bize yardım gönderdi. Yapılan hizmetlerden memnunum. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

