Türk Kızılay, kara kışla mücadele edilen köylere ve göçerlere yardım ulaştırıyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Türk Kızılay ekipleri, çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Elazığ'da kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı köylere ve arazide yaşayan göçerlere yardım ulaştırarak ihtiyaçları karşılıyor.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde mahsur kalanlar ve kent merkezine gelemeyenlere destek için çalışıyor.

Tespit edilen vatandaşlar için İl Özel İdaresi ekiplerince yolların açılmasının ardından Kızılay gönüllüleri köylere ve arazide yaşayan göçerlere gıda, battaniye, yatak, yorgan, ısıtıcı, çocuk bezi götürüyor.

Hayırseverlerin desteğiyle temin edilen gıda ve diğer yardım malzemeleriyle ihtiyaçları karşılayan ekipler, çocuklara da oyuncak hediye ederek yüzleri güldürüyor.

- "Gönüllerine dokunuyoruz"

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, AA muhabirine, kentte etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin kırsalda kardan dolayı mağduriyet yaşayanlara yardım taşıdığını söyledi.

Bu çalışmayı iklim şartları normale dönene kadar sürdüreceklerini dile getiren Kızılkaya, "Çocuklar kış şartlarında dışarıda çok vakit geçiremiyor. Mutlu etmek adına çocuklarımıza da çeşitli oyuncaklar hediye ediyoruz. Gönüllerine dokunuyoruz. Bunun yanında yollarda, trafikte mahsur kalmış vatandaşlarımıza da kumanya dağıtarak mağduriyeti gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Değirmenönü köy muhtarı Mustafa Ergün de kar dolayısıyla köylerinin yolunun sık sık kapandığını belirtti.

Ekiplerin yollarda sürekli çalışma yaptığını anlatan Ergün, "Hava muhalefetinden dolayı birçok ailemiz mağdur oldu. Türk Kızılay ailelerin yardımına yetişti. Allah devletimizden ve Kızılaydan razı olsun." diye konuştu.

- "Yolumuz kapalı, gidip gelemiyoruz"

64 yaşındaki besici Hasan Çetintaş, köye yaklaşık 2 kilometre uzakta hayvancılık yaptığını belirterek, gelen yardımı eşeğiyle götüreceğini söyledi.

Yol açılsa da yağan kar ile yine yolların ulaşıma kapandığını aktaran Çetintaş, "Köy dışında hayvanlarım var. Hayvanlarımın yanında kalıyorum. 46 keçim vardı, 5'i soğuktan öldü. Hayvanlarımın yemi bitti. Yolumuz kapalı, gidip gelemiyoruz. Gıdam tükenmişti, Kızılay yardımıma koştu. Allah devletimizi de bizim başımızda eksik etmesin." dedi.

Geçici olarak kurdukları çadırda kalan göçer ailelerden Neval Yeşiltaş ise bu yıl çok kar yağdığı için yolların da sürekli kapandığını belirtti.

Yeşiltaş, "Kızılay ihtiyaçlarımızı kapımıza kadar getirdi, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Havin Yeşiltaş, Kızılay'ın kendilerine hediye ettiği oyuncaklardan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

