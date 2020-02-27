YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türk Kızılay, Pakistan'da yeni doğum yapan 25 anneye yardım paketi dağıttı

Türk Kızılay, Pakistan'da yeni doğum yapan 25 anneye yardım paketi dağıttı

ANKARA HABERLERİ  | 27.02.2020 18:30 | Son Güncelleme

Türk Kızılay, Pakistan'da yeni doğum yapan 25 anneye yardım paketi dağıttı

RAVALPİNDİ (AA) - Türk Kızılay, Pakistan'da yeni doğum yapmış 25 anneye, içinde bebek bakım ürünleri, yatak ve kıyafetin bulunduğu "Sevgi Bohçası" adında yardım paketleri dağıttı.

Türk Kızılay ve Pakistan Kızılayınca ortaklaşa düzenlenen program, Ravalpindi kentindeki Holy Family Devlet Hastanesinde yapıldı.

Programda, 25 anneye "Sevgi Bohçası" adlı yardım paketleri dağıtıldı ve bu yardımlarla anne ve bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi.

Yardım paketleri, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un eşi Zlatomira Yurdakul, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ile hastanenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammad Umar'ın hastanenin pediatri servisini ziyaretinde teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Holy Family Devlet Hastanesi Kızılay Pakistan Türk Kızılay Türkiye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Şaphane’de grup yolu çalışmaları

Şaphane’de grup yolu çalışmaları

Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Karabük’te Necmettin Erbakan’ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

Karabük’te Necmettin Erbakan’ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

Ankara Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:19
Öğle
13:06
İkindi
16:12
Akşam
18:44
Yatsı
20:01

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Perşembe

Göksenin Eczanesi
Bahcelievler
Safa Eczanesi
Cankaya
Çağda Gizem Eczanesi
Yenimahalle
Ruşen Eczanesi
Yenimahalle
Fatih Tunçel Eczanesi
No27
Köstence Eczanesi
Mamak
Akay Bestekar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.