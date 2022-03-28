Türk Kızılay ramazanda yapılacak yardımları duyurdu

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, toplam 110 milyon liralık yardımla ramazan faaliyetlerine başlayacaklarını belirterek, "Nakit temelli olacağı için aslında tek bir tuşa basma ile 220 bin aileye bu yardımları ulaştırmış olacağız" dedi.

Kınık, Türk Kızılayın Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında "Az çok demeden paylaşan tüm kalplere Hilal olsun" sloganıyla ramazan yardımlarını başlatacaklarını söyledi.

Türkiye ile dünyanın pek çok muhtaç ve mazlum coğrafyasında faaliyet yürüteceklerini kaydeden Kınık, "Yürüttüğümüz bütün bu iyilik faaliyetlerimizi, çok kıymetli hayırseverlerimizin, insaniyetperver bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin desteğiyle yapıyoruz." diye konuştu.

Kınık, 2022'nin Kızılay'ın dayanışma yılı olduğunu belirterek, "Kızılay, yoksullarla mahrumlarla evlerini barklarını terk etmek durumunda kalmış muhacirlerle, mültecilerle, kırılgan insanlarla, afetlerin, yoksulluğun vurmuş olduğu coğrafyalarla iyiliksever insanların uzattığı eller için bir dayanışma platformu." ifadelerini kullandı.

Kınık, 2021'de yaklaşık 7,5 milyon insana ulaşabildiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu yıl programımızı planlarken öz kaynağımızdan ayırmış olduğumuz ve vatandaşlarımızdan taahhüdünü almış olduğumuz yaklaşık 400 milyon lira değerindeki bir programla ki bu ümit ediyorum ramazan süresince vatandaşlarımızın yapmış olduğu desteklerle artacaktır, yaklaşık 8 milyon insana ulaşmayı hedefledik. Sahada 75 bin aktif gönüllümüz, 12 bin 308 Kızılay profesyonelimiz olacak."

- Kızılay Kart yardımları

Kınık, gıda kolisi, giysi veya yardım malzemesini götürmek yerine Kızılay Kart ile doğrudan nakit temelli destek olarak vatandaşlara ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kızılay Kart'ın bugün yaklaşık 2 milyon faydalanıcısıyla dünyanın en yaygın sosyal dayanışma ve nakit temelli destek platformu olduğunu ifade eden Kınık, vatandaşların öncelikle hangi yardıma ne seviyede ihtiyaç duyduklarının tespit edildiğini, bunların mutlaka ihtiyaç sahipliği onaylanmış kişilere gittiğini vurguladı.

Kınık, bu yıl ilk etapta yaklaşık 220 bin aileye hane başı 500 liralık yardım vereceklerini belirterek, "Toplam 110 milyon liralık yardımla ramazan faaliyetimize başlayacağız. Nakit temelli olacağı için aslında tek bir tuşa basma ile 220 bin aileye bu yardımları ulaştırmış olacağız." dedi.

Alışveriş kartları ile yaklaşık 25 milyon liralık desteği 49 bin aileye ulaştıracaklarını aktaran Kınık, bunun, bütçeleri ve vatandaşlardan aldıkları taahhütlerden ayrılan kısım olduğunu kaydetti.

- "3,8 milyon kişilik iftar yemeği çıkarmayı programladık"

Kınık, 31 sabit aşevi ve 74 mobil ikram aracı aracılığıyla yaklaşık 3,8 milyon kişilik iftar yemeği çıkarmayı programladıklarını, bunun da yaklaşık 76 milyon değerindeki yardımlara denk geldiğini kaydetti.

Kurban paylarının ramazanda da dağıtılmaya devam ettiğini dile getiren Kınık, yardım çalışmalarında bayramlık kıyafet, çocuklara ikram paketi ile oyuncak da dağıtılacağını, bu faaliyetlerini hem ramazan hem arife hem de bayram süresince sürdüreceklerini bildirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, 23 ülkede toplam 55,5 milyon lira değerinde, ağırlıklı olarak gıda ve bayramlık giysi yardımı sağlanacağını, yaklaşık 97 bin 500 gıda kolisi, 230 bin kişiye iftar, 32 bin 500 kişiye bayramlık ve 6 bin 500 aileye de nakit yardım verileceğini dile getirdi.

- Bağış kanalları

Cep telefonlarından "1877" ve "2868" kısa mesaj hatlarına gönderilecek SMS'lerle doğrudan ve çok hızlı olarak yardımların yapılabileceğini kaydeden Kınık, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 40 liralık fitre bedelinin "1877" hattına "fidye", "fitre", "iftar" veya "sahur" yazıp bağış olarak gönderilebileceğini aktardı.

Kınık, Kızılay'ın mobil bağış uygulamasını indirenlerin kendi profillerini oluşturabileceklerini ve bağışlarda ilerleme süreçleriyle ilgili bilgilenebileceklerini anımsattı.

"Temassız Bağış Kioskları"nın bu yıl, daha çok alışveriş merkezlerinde ve büyük marketlerde görülmeye başlanacağını dile getiren Kınık, böylece farklı bağış kalemlerinden birini seçip kredi kartı ile istenilen bağışın temassız olarak yapılabileceğini sözlerine ekledi.

