Türk Kızılay, Somali'de her gün 3 bin kişiye yemek dağıtıyor

Okuldaki görme ve işitme engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinleyen Kınık, "El Beşir'in ismi sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında da çok biliniyor artık. Türkiye'deki destekçilerimiz, size destek veren bağış yapan bağışçılarımız size çok selam söylediler." ifadelerini kullandı.

Kızılay tarafından desteklenen El-Beşir Körler ve Sağırlar Okulu'nu ziyaret eden ve 16 yaşındaki görme engelli Muhammed Nur Ali'nin okuduğu Kuran-i Kerim'i dinleyen Kınık, okulun tüm eğitim ihtiyaçlarının Kızılay tarafından karşılanacağını ifade etti.

Somali'deki aşevinde Türk hayırseverlerin destekleriyle her gün 3 bin kişilik yemek hazırlandığını belirten Kınık, "Bunlar ağırlıklı olarak yetimhanelere, hastanelere, okullara ve buradaki iç göçmen kamplarına gönderiliyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu yemeklerimizi çıkartıyoruz. Somali'de gerçekten açlık, kıtlık, yoksulluk devam ediyor. Buranın devlet düzeni tekrar normale dönünceye kadar, insanlar onurlu bir şekilde hayatlarını kazanıp idame ettirebilecekleri döneme kadar destek olmak durumundayız." değerlendirmesini yaptı.

- "Kardeşin kardeşe yaptığı iyiliğin teşekkürü olmaz"

Somali ziyaretinde Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen "2011 Doğu Afrika Krizi ve Yardımların Somali Cephesi" konulu konferansta konuşma yapan Kınık, "Bizim bilinen ilişki tarihimiz 600 yılı aşkın. Bu topraklarda özgür yaşanılması için elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Kardeşin kardeşe yaptığı iyiliğin teşekkürü olmaz. Somali de bunlardan bir tanesi. Somali'ye sadece 2011 yılında Türkiye'den 200 milyon dolar değerinde yardım geldi. O günden beri 2-3 milyar doları aşan yardımlar bu topraklara ulaştı. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay ile Somali Adalet Bakanlığı arasında Mogadişu Merkez Cezaevi'nde tutuklu bulunan kadınlara yönelik dikiş atölyelerinin devamı için iş birliği protokolü de imzalandı.

Protokolle, cezaevindeki mahkumların sosyal hayata katılımların arttırmasının hedeflendiği belirtildi.

