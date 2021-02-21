YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Türk Kızılay tarafından Adana'daki sağlık çalışanlarına bir tır hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu

Türk Kızılay tarafından Adana'daki sağlık çalışanlarına bir tır hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu

21.02.2021 13:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay tarafından Adana'daki sağlık çalışanlarına bir tır hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu

Türk Kızılay Adana Şubesi, kentteki hastanelerde görevli sağlık çalışanları için bir tır dolusu hijyen malzemesi bağışladı.

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarının kullanımı için hazırlanan ve içinde cerrahi maske, tulum, dezenfektan, koruyucu gözlük, eldiven ve kolonya bulunan bir tırlık hijyen malzemesini İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, teslimat sırasında yaptığı konuşmada, ülke genelindeki şubeler, temsilcilikler, gönüllüler, üyeler ve çalışanlarıyla nerede bir ihtiyaç varsa Türk Kızılayın göreve hazır beklediğini belirtti.

Saygılı, kentteki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra sağlık çalışanlarını da unutmadıklarını kaydederek, "Onlar için ne yapılsa azdır. Sağlıkla, sıhhatle, güle güle kullansınlar." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da Türk Kızılayın her şartta ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu bildirerek, "Türk Kızılay ile ne kadar gurur duysak azdır. Bu anlamlı katkı için Sayın Ramazan Saygılı'nın şahsında tüm Kızılay camiasına teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Adana Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
05:54
Sabah
07:13
Öğle
12:57
İkindi
16:02
Akşam
18:31
Yatsı
19:46

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Aksöz Eczanesi
Seyhan
Aladağ Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Canbolat Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Tufanbeyli’de öğrenciler kızak üretiyor

Tufanbeyli’de öğrenciler kızak üretiyor

Türk Kızılay tarafından Adana'daki sağlık çalışanlarına bir tır hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu

Türk Kızılay tarafından Adana'daki sağlık çalışanlarına bir tır hijyen malzemesi desteğinde bulunuldu

Büyükşehir karla mücadele ediyor, sokak hayvanlarını besliyor

Büyükşehir karla mücadele ediyor, sokak hayvanlarını besliyor

İpek’in hayali gerçek oldu

İpek’in hayali gerçek oldu

Vefalı doktor 27 yıl önce okuduğu okulun öğrencilerini unutmadı

Vefalı doktor 27 yıl önce okuduğu okulun öğrencilerini unutmadı

Adana'da evlerinde çıkan yangını söndürmeye çalışan anne ile iki çocuğu dumandan etkilendi

Adana'da evlerinde çıkan yangını söndürmeye çalışan anne ile iki çocuğu dumandan etkilendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.