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Türk Kızılaydan depremzedelere sıcak yemek ve çay ikramı

BİNGÖL HABERLERİ  | 15.06.2020 19:44 | Son Güncelleme

Türk Kızılaydan depremzedelere sıcak yemek ve çay ikramı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay tarafından depremzedelere sıcak yemek ve çay ikram ediliyor.

Karlıova ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Depremin hemen ardından başlayan ve kesintisiz süren hizmetle Türk Kızılay tarafından vatandaşlara günde 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılırken günde 3 bin kişinin yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Bu kapsamda Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan depremzedelere de sıcak yemek dağıtımı yapıldı, çay ikramında bulunuldu.

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