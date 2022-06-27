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Türk Kızılay'dan sel baskını yaşanan Batı Karadeniz'e beslenme ve barınma desteği

27.06.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay'dan sel baskını yaşanan Batı Karadeniz'e beslenme ve barınma desteği

Türk Kızılay, Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli yağış ve sel baskınlarından etkilenenler için ekiplerini bölgeye gönderdi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Bartın, Kastamonu, Sinop, Zonguldak ve Karabük'ün merkez ve ilçelerindeki yoğun yağış ve su baskınlarından etkilenenlere ulaşmak amacıyla Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, öncelikle beslenme ile barınma ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerine ağırlık verdi. Afet Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme Ekipleri ile Ankara ve Düzce Afet Müdahale Merkezleri, Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu şubeleri ve Gökçebey, İnebolu temsilciliklerinden görevlendirilen 100'den fazla personel ve gönüllü ile müdahale çalışmaları sürüyor.

Bölgede sabah, öğle, akşam ve gece beslenme hizmetine devam edilirken, barınma desteği kapsamında battaniye, nevresim, yastık ve giyim ihtiyacı olanlar için çalışmalar yürütülüyor.

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