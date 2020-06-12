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Türk Kızılaydan Zonguldak BEÜ'ye koruyucu tıbbı malzeme desteği

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.06.2020 16:03 | Son Güncelleme

Türk Kızılaydan Zonguldak BEÜ'ye koruyucu tıbbı malzeme desteği

Türk Kızılay Zonguldak Şubesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine koruyucu tıbbi malzeme desteğinde bulunuldu.

Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine, 10 bin EN 149 maske, 1000 koruyucu tulum, 1050 gözlük, 4 bin pudrasız nitril eldiven, 1600 cerrahi maske, 1800 FFP2 ventilli maske, 4 bin 800 galoş, 12 bin 60 lateks eldiven ile 10 bin vinil eldivenden oluşan tıbbi malzemeler imzalanan protokolle teslim edildi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Başkanı Aydın Ergenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 bin koruyucu tıbbi malzemeyi Zonguldak BEÜ'ye teslim ettiklerini belirterek, "Tıbbi malzeme desteği için Genel Başkanımız Kerem Kınık'a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Çin'in Wuhan kentinde başlayıp, dünyanın ve ülkemizin de başına bela olup binlerce kayıp verilen koronavirüste mücadele veren sağlık çalışanlarımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Onlar aslında her şeyin en iyisine, en güzeline layıklar ancak elimizden gelen bu kadar." dedi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Burak Bahadır ise Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Şube Başkanı Aydın Ergenç'in bize yaptıkları ikinci yardımdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Koronavirüsle neredeyse 2,5 aydır mücadele etmekteyiz. Tüm sağlık çalışanları dört elle bu işe sarılmış durumdalar. Bu mücadeleden şimdiye kadar olduğu gibi başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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