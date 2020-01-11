YURTHABER
  4. Türk Kızılay’ı 2019 yılını dolu dolu geçirdi

Türk Kızılay’ı 2019 yılını dolu dolu geçirdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

Türk Kızılay’ı Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.Otelde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.Türk Kızılay’ı Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, 2019 yılında yapılan yardımların istatistiklerini basın mensuplarıyla paylaştı.Bulut, “Şubemiz tarafından toplamda 245 adet gıda kolisi, Genel Merkez tarafından bin 460 adet gıda kolisi toplamda ise bin 705 adet gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

Türk Kızılay’ı 2019 yılını dolu dolu geçirdi

Türk Kızılay’ı Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Otelde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.
Türk Kızılay’ı Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, 2019 yılında yapılan yardımların istatistiklerini basın mensuplarıyla paylaştı.
Bulut, “Şubemiz tarafından toplamda 245 adet gıda kolisi, Genel Merkez tarafından bin 460 adet gıda kolisi toplamda ise bin 705 adet gıda kolisi dağıtımı yapıldı. 500 Çift ayakkabı, 32 bin 56 adet giyim, 6 bin 820 adet konserve kavurma, 50 yetim aileye giyim ve ayakkabı, 238 aileye 100 TL’lik alışveriş kartı,
120 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi, 42 aileye adak bağışı, Kasım ve Aralık aylarında 97 öğrencimize 10 bin TL burs verildi. İl merkez ve ilçelerinde toplam 5 bin haneye ulaşıldı.
844 aileye toplam 245 bin TL nakdi yardımda bulunuldu.
Çelikhan Pınarbaşı İlköğretim okulunda 340 öğrenciye kırtasiye ve giyim ayrıca 12 derslikli bilgisayar laboratuvarı açıldı. Köy okullarına bin 500 parça giyim, 100 çift bot dağıtıldı” dedi.
Kızılay’ın yardımların yanında eğitim faaliyetlerini de yürüttüğünü dile geren Bulut, öğrenciler, cezaevindeki mahkumlar, yurtlarda kalan öğrencilere eğitimler verildiğini dile getirdi.
Bulut ayrıca, Kızılay temalı yarışma düzenlendiğini söyledi.

Türk Kızılay’ı 2019 yılını dolu dolu geçirdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Adıyaman’da 5. Gıda-Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları FuarıAdıyaman’da 5. Gıda-Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı
Gençlerden İHA’ya ziyaretGençlerden İHA’ya ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:39
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:54

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Anadolu Eczanesi
Merkez
Emek Eczanesi
Merkez
Nurun Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Perihan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çelik: “2019 yılında 125 bin 175 vatandaşımıza ulaştık”

Çelik: “2019 yılında 125 bin 175 vatandaşımıza ulaştık”

Yatağında ölü bulundu

Yatağında ölü bulundu

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.