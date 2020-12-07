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Türk Kızılayı Aliağa’da kan bağışı topluyor

İZMİR HABERLERİ  | 07.12.2020 09:54 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı İzmir Kan Bağış Merkezi, Aliağa’da kan bağışı topluyor.Covid-19 salgını döneminde okulların ve üniversitelerin kapalı olması nedeniyle kan bağışı toplayabilmek için İzmir ve ilçelerinde sadece meydan ve sabit merkezlerde hizmet veren Türk Kızılayı, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda 10.00 ile 20.00 saatleri arasında gönüllü vatandaşlardan kan bağışı topluyor.

Türk Kızılayı İzmir Kan Bağış Merkezi, Aliağa’da kan bağışı topluyor.
Covid-19 salgını döneminde okulların ve üniversitelerin kapalı olması nedeniyle kan bağışı toplayabilmek için İzmir ve ilçelerinde sadece meydan ve sabit merkezlerde hizmet veren Türk Kızılayı, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda 10.00 ile 20.00 saatleri arasında gönüllü vatandaşlardan kan bağışı topluyor. Nüfusuna oranla en fazla kan bağışının yapıldığı kentte vatandaşlar, ‘kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır’ bilinciyle kan bağışı yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ise İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda vatandaşlar, kısıtlamadan muaf olarak Kızılay’a kan ve plazma bağışlayabiliyor. Türk Kızılay’ı, Aliağa’da 11-12-13 Aralık tarihlerinde de 10.00 ile 20.00 saatleri arasında kan bağışı toplamaya devam edecek.

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