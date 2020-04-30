YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Türk Kızılayı Çıldır şubesince 600 Adet el dezenfektanı dağıtıldı

Türk Kızılayı Çıldır şubesince 600 Adet el dezenfektanı dağıtıldı

ARDAHAN HABERLERİ  | 30.04.2020 12:58 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Çıldır Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçe esnafı ile kamu kurum ve kuruluşlarına el dezenfektanı dağıttı.Kızılay Genel Merkezinden gönderilen dezenfektanlar, ilçe merkezinin birçok noktasında Kızılay gönüllüleri tarafından bu zorlu süreçte işinin başında olması gerekenlere ulaştırıldı.Türk Kızılayı Çıldır Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural yapmış olduğu açıklamada, “Genel merkezimiz tarafından üretimi yapılan ve yurdun dört bir yanına gönderilerek şubeler aracılığı ile dağıtımı yapılan el dezenfektanlarını bizde Türk Kızılayı Çıldır Şubesi olarak ilçe esnafımız ile kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttık.

Türk Kızılayı Çıldır şubesince 600 Adet el dezenfektanı dağıtıldı

Türk Kızılay Çıldır Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçe esnafı ile kamu kurum ve kuruluşlarına el dezenfektanı dağıttı.
Kızılay Genel Merkezinden gönderilen dezenfektanlar, ilçe merkezinin birçok noktasında Kızılay gönüllüleri tarafından bu zorlu süreçte işinin başında olması gerekenlere ulaştırıldı.
Türk Kızılayı Çıldır Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural yapmış olduğu açıklamada, “Genel merkezimiz tarafından üretimi yapılan ve yurdun dört bir yanına gönderilerek şubeler aracılığı ile dağıtımı yapılan el dezenfektanlarını bizde Türk Kızılayı Çıldır Şubesi olarak ilçe esnafımız ile kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttık. Türk kızılayı Çıldır Şubesi olarak daha önce ilçede maske ve yardım kolisi dağıtımı yaparak bu zorlu süreçte Türk Kızılayı olarak vatandaşlarımızın her daim yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Bugün de genel merkezimiz tarafından gönderilen el dezenfektanlarını ilçe halkımıza ulaştırdık. Vatandaşlarımızı sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyararak yaklaşık 600 adet el dezenfektanının dağıtımını yapmış olduk” dedi.

Türk Kızılayı Çıldır şubesince 600 Adet el dezenfektanı dağıtıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası... Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası...
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Aktürk: “Covid-19 salgını sürecinde meslektaşlarımıza yönelik ekonomik destek talebinde bulunduk”

Aktürk: “Covid-19 salgını sürecinde meslektaşlarımıza yönelik ekonomik destek talebinde bulunduk”

Ardahan Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:23
Sabah
05:01
Öğle
12:11
İkindi
16:02
Akşam
19:12
Yatsı
20:44

Ardahan Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
Yenı Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çıldır Belediyesinden virüse karşı ilaçlama

Çıldır Belediyesinden virüse karşı ilaçlama

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

FEM Dershanesi Göle'ye Şube Açtı

FEM Dershanesi Göle'ye Şube Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.