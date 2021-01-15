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Türk Kızılayı Dicle’de yetim ve muhtaç aileleri sevindirmeye devam ediyor

15.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Türk Kızılayı Dicle’de yetim ve muhtaç aileleri sevindirmeye devam ediyor

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Dicle ilçe temsilciliği, kentte tespit edilen yardıma muhtaç ailelere giyim malzemesi desteğinde bulundu.Türk Kızılayı Dicle temsilcisi Mehmet Hanefi Akalp, genel merkez ve merkez şube tarafından kendilerine gönderilen giyim yardımlarını yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam etiklerini söyledi.

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Dicle ilçe temsilciliği, kentte tespit edilen yardıma muhtaç ailelere giyim malzemesi desteğinde bulundu.
Türk Kızılayı Dicle temsilcisi Mehmet Hanefi Akalp, genel merkez ve merkez şube tarafından kendilerine gönderilen giyim yardımlarını yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam etiklerini söyledi. Akalp, "Son 4 ay içinde Dicle ilçesi ve mahallelerinde, 135 aileye yaklaşık bin 600 parça giyim malzemesi dağıttık. Şu an itibariyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtımı devam ediyor. Dağıttığımız yardımlardan faydalanmak isteyen yetim ve muhtaç ailelerimizin 15 Temmuz Mahallesindeki Hani yolu caddesi üzerinde bulunan Kızılay temsilciliğine müracaat etmeleri gerekir. Rabbim bağışçılarımızdan ve Türk Kızılayı’ndan razı olsun" dedi.

Türk Kızılayı Dicle’de yetim ve muhtaç aileleri sevindirmeye devam ediyor

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