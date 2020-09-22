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Türk Kızılayı gönüllüleri, uzaktan eğitime katılamayan çocuğa bilgisayar hediye etti

TUNCELİ HABERLERİ  | 22.09.2020 18:07 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı gönüllüleri, uzaktan eğitime katılamayan çocuğa bilgisayar hediye etti

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde uzaktan eğitime katılamayan 11 yaşındaki Mirali Beyhan'a, Türk Kızılayı gönüllülerince bilgisayar alındı.

Türk Kızılay gönüllüleri, Mazgirt ilçesine bağlı Koçkuyusu köyünde yaşayan 6'ncı sınıf öğrencisi Beyhan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğretmenlerince verilen uzaktan eğitim derslerine katılamadığını öğrendi.

Bunun üzerine harekete geçen gönüllüler, Beyhan'ın derslerinden geri kalmaması için ona bilgisayar hediye etti.

Kızılay Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmayı sürdürdüklerini söyledi.

Kızılay ailesi olarak yardıma muhtaç her kapıyı çaldıklarını belirten Arasan, "Hem genel merkezimizin hem de yöre insanımızın talepleri doğrultusunda yardım faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hayırsever insanlarımıza ve genel merkezimizde şükranlarımızı sunuyoruz. Daha çok iyi niyet, daha mutlu çocuklar için ele ele vermeliyiz." dedi.

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