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Türk Kızılayı Yüksekova Şubesi’nden Elazığ’a yardım gönderildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 01.02.2020 16:43 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Türk Kızılay’ı tarafından toplanan yardımlar Elazığ’a gönderildi.24 Ocak akşamı Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Türk Kızılayı Yüksekova Şubesi ilçede stant açarak depremzedelere yardım toplama kampanyası başlattı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Türk Kızılay’ı tarafından toplanan yardımlar Elazığ’a gönderildi.
24 Ocak akşamı Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Türk Kızılayı Yüksekova Şubesi ilçede stant açarak depremzedelere yardım toplama kampanyası başlattı. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 3 günün sonunda toplanan yardım malzemelerini bu gün ‘Yüksekova Halkından Elazığ’ımıza’ pankartıyla Elazığ’daki depremzedelere gönderdi.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay’ı Yüksekova Şubesi Başkanı Yılmaz Göksal, ”24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya yaşanan üzücü deprem hadisesinde öncelikle vefat edenler için Allah’tan rahmet, mekânlarının cennet olmasını diliyorum. Bu olaylar yakın aile bireylerimizden tutun uzak bireylere kadar, komşularımızdan tutun uzak insan gruplarına kadar gereksiz tartışma ve çekişmeleri yaşayacak kadar bir ömrümüzün olmadığını gösterdi. Yüksekova Kızılay Şubesi olarak önce nakdi destek için SMS yolu ile 25 Ocak tarihinde organize olduk. Sonra 27 Ocak tarihinde de Yüksekova çarşı merkezinde stant açarak aynı bağışlar ile kampanyayı başlattık. Buradan Yüksekova Kızılay Şubemize kampanya boyunca destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşların amir ve çalışanlarına, başta kadınlarımız olmak üzere STK temsilcilerimize, genç öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle bahsetmek istediğim kampanya boyunca -20 dereceye kadar düştüğü bir coğrafyada bize destek olan yüreği güzel gençlerimize, esnaflarımıza, cebinde az bir parada olsa yinede o harçlığını bağışta bulunmak isteyen öğrencilerimize, Kızılay gönüllü üyelerimize, bağışta bulunan ve duasını esirgemeyen tüm halkımıza canı gönülden teşekkür ederim. Allah hayır yazsın diyorum” şeklinde konuştu.

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