Türk Kızılay’ın ’İyilik Serüveni’ Edirne’ye uzandı

Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı, pandemi döneminde Edirne’de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına verilmek üzere mont, bot, eldiven ve kazak yardımı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde başlattığı "İyilik Serüveni" ile gündeme gelen Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı ve genç başkanları Hakan Nergis’in bu haftaki durağı Edirne oldu. Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı, Edirne Şubesi ile birlikte ihtiyaç sahibi yaklaşık 80 ailenin çocukları için mont, bot, eldiven ve kazak dağıttı. Türk Kızılay gönüllüleri ayrıca, ihtiyaç sahibi 4 aileye de et konservesi verdi.

Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis, yardım dağıtımında ekiplerine destek olan Türk Kızılay Edirne Şube Başkanlığı’na da teşekkür ettiklerini dile getirdi.

