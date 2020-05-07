Türk Kızılay'ın mineralli suyunda ramazan bereketi

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Ramazan ayında maden suyu tüketiminin artması nedeniyle Türk Kızılay Erzincan Mineralli Su İşletmesi'nde üretim artırılarak vardiya sayısı 3'e çıkarıldı.

Ramazan ayı dolayısıyla artan maden suyu talebini karşılamak için kapasitesini katlayan Türk Kızılay Erzincan Mineralli Su İşletmesi hem ülke içindeki vatandaşların ihtiyacına cevap vermek hem de maden suyundan elde edilecek kazanç ile mağdurlara destek olmak için 17 çeşit ürün yelpazesiyle günlük 1 milyon 200 bin şişelik üretim yapıyor.

Türkiye'nin yanı sıra 21 ülkeye ihraç ettiği maden suyundan sağladığı gelirle birçok ülkedeki mazlumların yaralarını saran Türk Kızılay, "Siz içince başkasına da yarayan tek su" sloganıyla uzun yıllardır bu geleneğini sürdürüyor.

Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay maden suyunun, zengin mineral içeriği nedeniyle ramazan ayında daha fazla tüketildiğini söyledi.

- ''Üretim 24 saat devam ediyor''

Fabrikanın 24 saat 52 personelle üç vardiya üretim yaptığını ifade eden Mumcu, şöyle konuştu: