YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Türk Kızılayın yardım gönüllüsü kadınlar İzmir depreminde de yaraları sarıyor

Türk Kızılayın yardım gönüllüsü kadınlar İzmir depreminde de yaraları sarıyor

İZMİR HABERLERİ  | 04.11.2020 11:57 | Son Güncelleme

İzmir'deki depremde görev alan Türk Kızılay gönüllüsü çok sayıda kadın, yaraların sarılması için gece gündüz demeden depremzedeler ve görevliler için çalışma yürütüyor - Günlük binlerce kişiye sıcak aş ulaştırma kapasitesine sahip kurumun çalışmalarında görev alan gönüllüler, sahada battaniye dağıtımının yanı sıra yemek, çay, çorba, kahve, kek gibi ikramlarda bulunuyor

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - MUSTAFA GÜNGÖR - Dünyanın farklı bölgelerindeki çalışmalarıyla takdir toplayan Türkiye Kızılay gönüllüsü çok sayıda kadın, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde de acıları hafifletmek için seferber oldu.

Depremde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Devletin tüm kurumları seferber olurken belediyelerin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları, depremzedelerin acılarını hafifletmek adına canla başla çalışıyor.

Çok sayıda binanın yıkıldığı Bayraklı ilçesinde birçok meslekten onlarca kadın, sahada üstlendikleri vazifeyle acıları hafifletmeye gayret ediyor.

Günlük binlerce kişiye sıcak aş ulaştırma kapasitesine sahip Türk Kızılayın çalışmalarında görev alan gönüllüler, depremzedelerin yanı sıra bölgede çalışan sağlık, güvenlik ve arama kurtarma ekiplerine, yemek, çay, çorba, kahve, kek gibi ikramlarda bulunuyor.

Yürüttükleri özverili faaliyetlerle herkesin takdirini kazanan gönüllüler, gece gündüz demeden sahada işlerini titizlikle yapmanın huzurunu yaşıyor.

Gönüllülerden 22 yaşındaki Ecem Toycan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren enkaz alanına geldiğini ve hem depremzedelere hem de arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Bu depremle birlikte gönüllü olmaya karar verdiğini ve canla başla çalıştıklarını anlatan Toycan, "20 saattir ayaktayım. Sabah saatlerinde geliyorum ertesi gün sabah saatlerinde çıkıyorum. Bu bizim için ekstra güzel bir şey. Hem enkaz altındaki insanların ailelerine ve arama kurtarmadaki arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Umarım tekrarı olmaz. Olsa da biz buradayız ve herkesin yanındayız." diye konuştu.

Yoruldukça daha çok çalışmak istediğini vurgulayan Toycan, elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

- "Nerede ihtiyaç varsa ona koşturuyoruz"

İlk kez gönüllü çalışmada yer aldığını dile getiren Nevzer Karaman ise kendilerine ne kadar ihtiyaç olursa o kadar alanda durmaya devam edeceğini vurguladı.

Kızılay ekibi olarak tüm ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Karaman, "Battaniye, giyim, erzaklar olmak üzere ne gerekiyorsa onu dağıtıyoruz. Nerede ihtiyaç varsa ona koşturuyoruz. Çay, yiyecek ve diğer ikramların dağıtımını yapıyoruz. Bana bu imkanı sağladığı için yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Esra Özbay da ekip arkadaşlarıyla vardiyalı olarak yardıma koştuklarını aktardı.

Tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşıladıklarını bildiren Özbay, "İlk kez gönüllü oluyorum. Çok güzel bir duygu ve hayatıma kattığı çok fazla şey var. Sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de herkese yardım etmeye devam etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İremsu Cavacı ise depremin ilk gününden itibaren alanda olduğunu ve gece gündüz demeden alanda bulunduğunu kaydetti.

Enkazdan canlı çıkmasının tüm yorgunluklarını aldığını anlatan Cavacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeri geliyor üzülüyoruz, yeri geliyor seviniyoruz çünkü herkes bizim ailemiz, eşimiz, dostumuz. Herkesin ihtiyaçlarını karşımaya çalışıyoruz. Askerlerimiz, polislerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz koşturuyor. Biz de ihtiyacı olan kişilere yardımcı oluyoruz. Güzel bir ülkeyiz ve şehiriz. Yeri geliyor uyumuyoruz. Bu durumda birlik beraberlik çok önemli."

Berrin Güner de şimdiye kadar çok sayıda aileye ulaştıklarını belirterek, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Malatya’da yerli tohuma önem
Malatya’da yerli tohuma önem
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Çameli’den İzmir’e yardım eli
Çameli’den İzmir’e yardım eli
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor

İzmir Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:34
Öğle
13:00
İkindi
15:50
Akşam
18:16
Yatsı
19:34

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Martım Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Spil Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Mert Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
İzmir, Türk Bayrağı Ve Erdoğan Posterleriyle Donatıldı
İzmir, Türk Bayrağı Ve Erdoğan Posterleriyle Donatıldı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.