Türk Kızılayın yardım gönüllüsü kadınlar İzmir depreminde de yaraları sarıyor

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - MUSTAFA GÜNGÖR - Dünyanın farklı bölgelerindeki çalışmalarıyla takdir toplayan Türkiye Kızılay gönüllü sü çok sayıda kadın, İzmir 'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde de acıları hafifletmek için seferber oldu.

Gönüllülerden 22 yaşındaki Ecem Toycan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren enkaz alanına geldiğini ve hem depremzedelere hem de arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Bu depremle birlikte gönüllü olmaya karar verdiğini ve canla başla çalıştıklarını anlatan Toycan, "20 saattir ayaktayım. Sabah saatlerinde geliyorum ertesi gün sabah saatlerinde çıkıyorum. Bu bizim için ekstra güzel bir şey. Hem enkaz altındaki insanların ailelerine ve arama kurtarmadaki arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Umarım tekrarı olmaz. Olsa da biz buradayız ve herkesin yanındayız." diye konuştu.

Yoruldukça daha çok çalışmak istediğini vurgulayan Toycan, elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

- "Nerede ihtiyaç varsa ona koşturuyoruz"

İlk kez gönüllü çalışmada yer aldığını dile getiren Nevzer Karaman ise kendilerine ne kadar ihtiyaç olursa o kadar alanda durmaya devam edeceğini vurguladı.

Kızılay ekibi olarak tüm ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Karaman, "Battaniye, giyim, erzaklar olmak üzere ne gerekiyorsa onu dağıtıyoruz. Nerede ihtiyaç varsa ona koşturuyoruz. Çay, yiyecek ve diğer ikramların dağıtımını yapıyoruz. Bana bu imkanı sağladığı için yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.