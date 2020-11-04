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Türk Kızılay’ından Büyükşehir’e teşekkür

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.11.2020 15:38 | Son Güncelleme

İzmir depremindeki yaraları sarmak için tüm imkanlarıyla seferber olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne Türk Kızılay’ından teşekkür mesajı geldi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit depreminin yaşandığı ilk saatlerin ardından tüm ekip ve imkanları ile yaşanan felaketin yaralarını sarmak için bölgeye yardımda bulundu.

İzmir depremindeki yaraları sarmak için tüm imkanlarıyla seferber olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne Türk Kızılay’ından teşekkür mesajı geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit depreminin yaşandığı ilk saatlerin ardından tüm ekip ve imkanları ile yaşanan felaketin yaralarını sarmak için bölgeye yardımda bulundu. Gerek arama kurtarma ekiplerini gerekse yiyecek, hijyen malzemeleri gibi pek çok yardımı bölgeye ulaştıran Büyükşehir Belediyesi’ne Türk Kızılay’ından teşekkür geldi. Türk Kızılay’ı resmi sosyal medya hesaplarından “Bu hilal seninle var. İzmir depremini el birliğiyle atlatabilmek amacı ile yürüttüğümüz çalışmaları destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimizle” mesajıyla memnuniyetini ifade etti.

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Derince
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Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Şen Eczanesi
Cayirova
Ege Eczanesi
Izmit
Gülten Eczanesi
Golcuk
Çağlar Eczanesi
Darica
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