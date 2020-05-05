YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Türk Kızılayı’ndan GAÜN’e anlamlı bağış

Türk Kızılayı’ndan GAÜN’e anlamlı bağış

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.05.2020 11:45 | Son Güncelleme

Türk Kızılay’ı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne çok miktarda tıbbi malzeme bağışında bulundu.Türk Kızılay’ı tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne bağışlanan 500 kutu dezenfektan, 50 siperlik, iki bin adet üç katlı maske, bin 500 Ventilli FFP2 maske, beş bin eldiven, 250 gözlük ve bin 750 tulum Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof.

Türk Kızılay’ı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne çok miktarda tıbbi malzeme bağışında bulundu.
Türk Kızılay’ı tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne bağışlanan 500 kutu dezenfektan, 50 siperlik, iki bin adet üç katlı maske, bin 500 Ventilli FFP2 maske, beş bin eldiven, 250 gözlük ve bin 750 tulum Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından imzalanan protokolle teslim edildi.
Bağış protokol imza töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Covid-19 tedavi sürecinde Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan malzemelerin bağışı nedeniyle Türk Kızılayı’na teşekkür etti. Özellikle N95, eldiven, cerrahi maske ve gözlüğe oldukça fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Prof. Dr. Gür, “Aslında, bizim üniversite olarak Kızılay ile ilişkimiz şimdi başlamadı, uzun yıllardır çok güzel işbirlikleri yapıyoruz. Genç Kızılay olarak üniversitemizde aktif olarak faaliyetler yapılıyor. Diğer taraftan Kızılay Başkanımız Sayın Kerem Kınık Bey ile yakın zamanda ‘Patojenlerden Arındırılmış Plazma Tedavisi’ konusunda bir protokol imzaladık ve Türkiye’de yalnız Gaziantep Üniversitesi’nin sahip olduğu iki sistemi Ankara ve İstanbul’da kurarak Kızılay’ın kullanımına sunduk. Türk Kızılayımız da hastanemize bu bağışı yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada, Covid Pandemisi süreci nedeniyle tükenen kan stoklarının yeniden eski seviyesine gelmesi için tüm yurttaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum” dedi.
Göreve geldiklerinden buyana Gaziantep Üniversitesi ile son derece iyi ilişkiler içinde olduklarını belirten Kızılay Gaziantep Şubesi Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım da desteklerinden dolayı Rektör Gür’e teşekkür ederek, “Gaziantep Üniversitesi’nin Covid-19 döneminde Kızılay ile yaptığı protokolle İmmün Plazma arındırma sistemlerini Gaziantep Üniversitesi adına Kızılay’a kurması ve hastalığın tedavisi için yaptığı bilimsel çalışmalar çok önemli. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ederiz. Biz, Türk Kızılayı olarak her zaman sağlık çalışanlarının arkasındayız. Hastanemizin bu yöndeki yoğun çalışmalarından dolayı bağışçılarımızdan gelen maske, eldiven, tulum ve benzeri birçok ürünü sizlere teslim etmekten gurur duyarız. Sağlık çalışanlarımıza sağlıklı günler diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Yıldırım da Rektör Prof. Dr. Ali Gür gibi son dönemdeki kan stoklarında meydana gelen ciddi azalmaya dikkat çekerek, “Stoklarımızın eski haline getirebilmesi için yurttaşlarımızdan bağış yapılmasını bekliyoruz. Bağış için merkezimiz iftardan sahura kadar hizmet vermektedir” diye konuştu.
Türk Kızılayı ile Gaziantep Üniversitesi arasında imzalanan bağış protokol törenine Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Başkan Yardımcısı Bülent Öğüt, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Necmettin Yazıcı ve Şerif Öcük ile GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ve GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı’ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Emet ilçe pazarının kurulmayacağı açıklandı

Emet ilçe pazarının kurulmayacağı açıklandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:25
Öğle
12:32
İkindi
16:19
Akşam
19:30
Yatsı
20:56

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Bahri Eczanesi
Sehitkamil
Ercan Eczanesi
Sehitkamil
Eser Eczanesi
Sehitkamil
Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
Tatar Eczanesi
Sehitkamil
Yancar Eczanesi
Sehitkamil
Bozdoğan Karataş Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İslahiye ve Nurdağı’nda korona virüse geçit yok

İslahiye ve Nurdağı’nda korona virüse geçit yok

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.