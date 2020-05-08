Türk Kızılayı’nın Nazilli’deki ilk anaokulu tamamlanıyor

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığınca önceki Başbakanlardan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın öncülüğünde başlatılan ‘81 ile 81 Anaokulu’ isimli proje kapsamında Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapımına başlanan Türk Kızılayı Anaokulu, bir buçuk ay sonra tamamlanmış olacak.

Nazilli’nin Zafer Mahallesinde yapımına başlanan ve yaklaşık bir buçuk ay içerisinde tamamlanması planlanan anaokulunun 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencileri ile buluşması bekleniyor. Okul inşaatının son durumunu incelemek üzere ziyaret gerçekleştiren AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Türk Kızılay Derneği Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve inşaatın yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı.

Türk Kızılayı Nazilli Dernek Başkanı Mevlüt Günay, “Türk Kızılayı İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan 81 ile 81 anaokulu projesi kapsamında hayırsever iş insanları ile protokoller yapılarak hayata geçirilmiştir. Aydınımıza yapılması planlanan anaokulu ise Nazilli’de yapılmaktadır. İş insanı Mustafa Takmaklı ve eşi Aslı Takmaklı’nın destekleri ile yapımına başlanan anaokulumuz son derece modern bir anaokulu olarak Nazilli tarihinde yerini alacaktır. Bir buçuk ayda tamamlanması beklenen okulumuz önümüzdeki eğitim öğretim yılında inşallah öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır. Bu okulun ilçemize kazandırılmasına sebep olan İstanbul teşkilatına, İş insanı Mustafa Takmaklı ve eşi Aslı Takmaklı’ya ve emeği geçen herkese Türk Kızılayı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.