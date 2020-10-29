Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkelerin bilgi ve tecrübelerini paylaşacağı, yarın İstanbul'da düzenlenecek Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısının açılışını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dördüncüsü düzenlenecek Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısına Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan üst düzey temsilciler ile üye ülkelerin bilim kurulu üyeleri katılacak.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Toplum Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu ve TÜBİTAK Aşı Projesi üyelerinden oluşan 60'a yakın bilim insanı da toplantıda hazır bulunacak. Toplantının açılışını saat 10.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak.

Programda, Kovid-19 ile mücadelede üye ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak. Programın gündemini, Kovid-19 epidemiyolojisi ve salgın yönetimi, tanı ve tedavi yöntemleri, kritik hasta yönetimi, sağlık çalışanlarının sağlığı, salgının psikolojik etkileri, dijital sistemlerin kullanımı ile dünyada ve Türkiye'de aşı çalışmaları oluşturacak.