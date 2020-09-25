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Türk lezzetleri ABD'de "hibrit tadım" etkinliğiyle tanıtıldı

İZMİR HABERLERİ  | 25.09.2020 15:00 | Son Güncelleme

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep: - "Anadolu topraklarında yetişen dünyanın en kaliteli gıda ürünlerini ABD'li tüketicilerle buluşturacağız"

İZMİR (AA) - Türk lezzetlerinin ABD'de daha fazla kitleye ulaşabilmesi için "hibrit tadım etkinliği" düzenlendi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD'ye yönelik çalışmalara yoğunluk kazandırıldı.

Türk lezzetlerinin ABD'liler tarafından daha fazla tercih edilmesi için Turquality Projesi başlatan EİB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde Türkiye'nin ilk hibrit tadım etkinliğine imza attı.

Etkinlik kapsamında Türk kuru meyvelerinden hazırlanan menüler, ABD'li ünlü şefler tarafından hazırlanarak yine bu ülkedeki ithalatçılara, otel ve restoranların satın alma direktörlerine tattırıldı.

- ABD'ye 2 milyar dolarlık gıda ihracatı hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, pandemi nedeniyle etkinliği hibrit tadım etkinliğine dönüştürdüklerini belirtti.

Turquality Projesi ile ilgili bugüne kadar önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Celep, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk olarak, Las Vegas'taki önde gelen otel ve restoranlarda çalışan ünlü şefler ile altı farklı sektör bünyesindeki ürünlerin kullanıldığı yemek ve tatlıları içeren tanıtım filmleri çektik. Las Vegas Üniversitesi Aşçılık Okulu mutfağında çekilen filmlerde şefler, kendi tarif ve menülerini Türk ürünleriyle hazırladılar.

Yıllık 740 milyar dolarlık gıda ürünleri tüketen ABD pazarında 1 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımızı 2023 yılında 2 milyar dolara taşımak istiyoruz. İki ülke arasındaki dış ticareti 100 milyar dolara çıkarma iradesi ve pandemi sonrasında sağlıklı gıda ürünlerine talep artışı bizi bu konuda motive ediyor. Anadolu topraklarında yetişen dünyanın en kaliteli gıda ürünlerini ABD'li tüketicilerle buluşturacağız."

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