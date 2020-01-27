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Türk mermerleri dünya kupasının oynanacağı statları süsleyecek

AYDIN HABERLERİ  | 27.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

Renk ve desen zenginliği ve dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 38’i ile dünya lideri olan Türk doğal taş sektörü, Katar’da 2022 yılında yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası için inşa edilecek statlar, oteller ve hava alanlarında Türk mermeri kullanılması için harekete geçti.Ege Maden İhracatçıları Birliği, “Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi” isimli URGE Projesine katılan 9 firma ile 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Katar’a yönelik “Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu” gerçekleştiriyor.Katar’ın 2022’de dünya kupasına ev sahipliği yapacağını, önümüzdeki on yıl boyunca 150 Milyar ABD Doları büyüklüğünde konaklama tesisleri, stadyumlar ve ulaşım terminalleri inşa edeceğini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Katar’ı hedef pazar olarak gördüklerini kaydetti.

Türk mermerleri dünya kupasının oynanacağı statları süsleyecek

Renk ve desen zenginliği ve dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 38’i ile dünya lideri olan Türk doğal taş sektörü, Katar’da 2022 yılında yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası için inşa edilecek statlar, oteller ve hava alanlarında Türk mermeri kullanılması için harekete geçti.
Ege Maden İhracatçıları Birliği, “Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi” isimli URGE Projesine katılan 9 firma ile 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Katar’a yönelik “Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu” gerçekleştiriyor.
Katar’ın 2022’de dünya kupasına ev sahipliği yapacağını, önümüzdeki on yıl boyunca 150 Milyar ABD Doları büyüklüğünde konaklama tesisleri, stadyumlar ve ulaşım terminalleri inşa edeceğini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Katar’ı hedef pazar olarak gördüklerini kaydetti. Sektörel Ticaret Heyeti’ne katılacak 9 firmanın Katarlı ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapacağı bilgisini veren Kaya, “Katar’a komşuları ambargo uygularken, Türkiye dostluk elini uzatan oldu. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler tarihinin en güçlü seviyesinde. Katar’ın önümüzdeki 6 yıl boyunca doğal taş talebinin artmasını bekliyoruz. Capri, Crema Marfil, Dark Emperador, Blanco Macael, Muğla Beyaz ve Estremoz tipi taşlar Katar pazarında en çok talep edilen taşlar. Türk doğal taş sektöründeki renk ve desen zenginliği elimizi güçlendiriyor. Katar’ın yıllık 200 milyon dolara ulaşan doğal taş ithalatında Çin, İtalya ve İspanya’nın ardından dördüncü sıradayız. Hedefimiz Katar’ın doğal taş tercihinde birinci ülke konumuna yükselmek” şeklinde konuştu.

“Katar’a hem işlenmiş hem de blok satabiliriz”
Katar doğal taş ithalatının yüzde 41’lik kısmının işlenmiş mermer ve traverten olduğunun altını çizen EMİB Başkanı Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemizin dünya doğal taş ticaretinde blok mermer-travertenle birlikte en güçlü olduğu işlenmiş mermer ve travertendir. Bu alanın Katar doğal taş ithalatının da en önemli kalemlerinden olması da ihracatımız için bir avantaj oluşturuyor. Türk firmalarının Katar’daki varlıkları aslen müteahhitlik sektörüne bağlı. Ülkemiz müteahhitlik firmalarının tamamladığı veya sürdürmekte olduğu projelerin toplam tutarı yaklaşık 6.7 milyar dolar, takip ettikleri projelerin toplam tutarı da 1 milyar dolar civarında. Uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atan müteahhitlik firmalarımız Katar pazarına en prestijli projelerle girmeyi başardı. Müteahhitlik firmalarımızın bu başarısı Türk doğal taş sektörünün elini güçlendiriyor.”

Katar Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyetine katılan firmalar, Katarlı ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yanında Turkish Expo Fuarı’nı ziyaret edecek, Katar’ın önemli mimarlık ofisleriyle de bir araya gelecek.

Türk mermerleri dünya kupasının oynanacağı statları süsleyecek

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