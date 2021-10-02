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Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak, Bursa Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı

02.10.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak, Bursa Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için kolları sıvadık. İlk 6 ay için ücretlerimize toplam yüzde 29,57 artış talep ettik. Geçen hafta sözleşme taslağını MESS'e verdik ve süreci başlattık. İnşallah bu ayın 12'sinde ilk oturumu yapacağız. Bu işi çok uzatmadan, iyi bir sözleşme imzalayacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Kavlak, bir davet salonunda gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türk Metal Sendikası'nın ilklerin ve yeniliklerin sendikası olduğunu söyledi.

Kısa bir süre önce yine bir ilki gerçekleştirdiklerini anlatan Kavlak, şunları kaydetti:

"Türk Metal tarihinde ilk kez bir kadın üyemiz, şube başkanı oldu. Bu yenilik, sendikamız için yeni ufukların kapısını aralayacak. Özellikle kadın üyelerimizin sendikal mücadelede önünü açacaktır. Yeni kurduğumuz Bursa Şubesi'nin, çiçeği burnunda başkanı Selda Tekman'ın bu başarısı, bütün kadın üyelerimize örnek olmalıdır, onları teşvik etmelidir. Her kadın üyemizi, bu sürece davet ediyorum ve onların, sendikamıza yapacağı katkıların çok değerli olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Bu inançla Selda kardeşimi kutluyor, kendisine başarılar diliyorum. Başarılı olacağına da yürekten inanıyorum."

- "Ülkemizde 8 cep telefonu fabrikası kuruldu, 7'sinde direne direne örgütlendik"

Türk Metal Sendikası'nın 220 bin üyeye ulaştığını, Türkiye'nin en büyük, güçlü ve örgütlü sendikası olarak çalışmaya devam ettiğini belirten Kavlak, şöyle devam etti:

"Son dönemde ülkemizde 8 cep telefonu fabrikası kuruldu, 7'sinde direne direne örgütlendik. Bakanlıktan yetkimizi aldık ve artık sözleşme aşamasına geldik. Ancak birinde sorun yaşadık. Xiaomi cep telefonu fabrikasında, işveren, çoğunluğu sağlayıp yetki almamıza rağmen üyelerimizi işten attı; yalnızca sendikalı oldukları, iyi bir yaşam, güzel bir gelecek istedikleri için çoğunluğu kadın 170 arkadaşımızı kapının önüne koydu. Hemen direnişe geçtik. Tıpkı Bursa'da Bode Bode'de, Akwel'de yaptığımız gibi o işverene bu dünyayı dar ettik ve 170 arkadaşımızı geri aldırdık. Sen ülkemize geleceksin, yatırım yapacaksın, ürettiğini bizim insanımıza satacaksın, kazanacaksın, karlarına kar katacaksın, sonra da benim işçi arkadaşımı asgari ücrete çalıştıracaksın, karın tokluğuna çalıştırıp sömüreceksin. Yok öyle yağma."

Kavlak, Xiaomi emekçilerinin bu büyük mücadeleden zaferle çıktığını dile getirerek, "Direndiler ve kazandılar. Onlar, Türkiye işçi sınıfına örnek oldu, umut oldu. Onları yürekten kutluyorum. Onların nezdinde, hakları, ekmekleri, gelecekleri için direnen tüm emekçilere selam olsun." ifadesini kullandı.

- "Sözleşme taslağını MESS'e verdik ve süreci başlattık"

Yeni bir sürecin başlangıcında olduklarını anlatan Kavlak, şöyle konuştu:

"MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için kolları sıvadık, yola çıktık. Bu süreçte öncelikle ülkemiz sendikal hareketine getirdiğimiz önemli bir katkı olan, örgüt içi demokrasinin olmazsa olmazı anket uygulamamızı yaptık. Hem kendi araştırma merkezimiz hem de anlaştığımız bir özel şirket aracılığıyla üyelerimizin beklentisini öğrendik. Bu arada ben de son 4 ayda, otellerimizde tatil yapan arkadaşlarımızla bir araya geldim. Hepsini dinledim, notlar aldım.

21 Ağustos'ta MESS'e bağlı işyerlerimizin temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldik. Bir atölye çalışması yaptık. Onların taleplerini, önerilerini aldık. Ardından yeniden Başkanlar Kurulu'nu topladık, taslağımıza son şeklini verdik ve 25 Ağustos'ta sözleşme taslağımızı kamuoyuna açıkladık. İlk 6 ay için ücretlerimize toplam yüzde 29,57 artış talep ettik. Geçen hafta sözleşme taslağını MESS'e verdik ve süreci başlattık. İnşallah bu ayın 12'sinde ilk oturumu yapacağız. Bu işi çok uzatmadan, iyi bir sözleşme imzalayacağımıza yürekten inanıyorum. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun."

Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İYİ Parti bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, AK Parti Milletvekilleri ve sendika üyeleri katıldı.

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