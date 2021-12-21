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Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, İzmir'de eylem yaptı

21.12.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, İzmir'de eylem yaptı

İZMİR (AA) - Türk Metal Sendikası üyeleri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi'ndeki uyuşmazlık nedeniyle İzmir'de eylem yaptı.

Türk Metal Sendikası öncülüğündeki işçiler, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Burada sloganlar atan işçiler, halaylar çekti.

Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal, sendikaları ile MESS arasında başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine 10 Aralık'ta eylem kararı alındığını bildirdi.

Kimsenin sokağa çıkamadığı günlerde, en ağır işlerde çalışanların şimdi alanlarda olduğunu aktaran Öcal, şöyle konuştu:

"Bugün burada olanlar, herkesin salgın yüzünden evine kapandığı günlerde, işine, iş yerine sahip çıkanlardır. Salgına bile meydan okuyup, durmadan, dinlenmeden üretenlerdir. Bugün burada olanlar, salgını hiçe sayanlar, ölümüne çalışanlardır. Bugün eğer birilerine teşekkür edilecekse, bu teşekkürü en çok hak eden onlardır. Onlar, metali nakış gibi işleyen emekçiler, ekonominin yükünü sırtlayan işçilerdir."

MESS'in zam teklifinin, hayal kırıklığı olduğunu kaydeden Öcal, alana çıkıp korakor mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

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