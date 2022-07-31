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Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAS

31.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin çıkarlarını yurt içinde ve dışında büyük bir özveriyle kollayan, vatan toprakları için gerektiğinde neler yapabileceklerini ispatlamış SAS komandoları, görev aldıkları operasyonlarla milletin göğsünü kabartıyor - "Kıbrıs Barış Harekatı", "Avrasya Feribotu", "Kardak Krizi", Hendek Operasyonları ile Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan gelen deniz mayınlarına müdahalede görev alan komandolar, görevin icrası sırasında verilen emirleri tereddüt etmeden, soğukkanlılıkla ve sıfır hatayla yerine getiriyor

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile "Pençe" serisi operasyonları başta olmak üzere birçok kritik görevi başarıyla tamamlayan Sualtı Savunma (SAS) komandoları, eğitimlerine cansiparane devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Özel İhtisas Birliklerinden olan SAS Komutanlığı bünyesindeki komandolar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli subay ve astsubaylar arasından seçiliyor.

Yetenekli askerlerden oluşan birlik, kıyı ve denizlerde tespit edilen şüpheli cisimlerin ve patlayıcı maddelerin zararsız hale getirilmesi, düşmana terk edilecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kıyı tesislerinin tuzaklanması, el yapımı patlayıcı düzeneklerle biyolojik ve kimyasal mühimmatların zararsız hale getirilmesi, amfibi sahada SAS harekatı, yüzer kıyı birliklerde örtülü taarruz, baskın ve sabotaja karşı koyma harekatı, çok sığ sularda bulunan mayın karşı tedbirleri harekatı, müttefik ülkelere SAS komando eğitimi, savaş dışı harekat kapsamındaki çok uluslu unsurları desteklemek maksatlı SAS görevlerini icra ediyor.

SAS Komutanlığı kurulduğundan bugüne başlıca "Kıbrıs Barış Harekatı", "Avrasya Feribotu", "Kardak Krizi", toplumsal olaylara müdahale, teröristle mücadele harekatları, Hendek Operasyonları ile Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan gelen deniz mayınlarına müdahale gibi önemli görevleri yerine getirdi.

İnsani yardım faaliyetleri kapsamında, Bosna Hersek, Arnavutluk, Somali, Lübnan, Filistin, Makedonya, Afganistan, Libya, Azerbaycan'da görev yapan komandolar, sınır güvenliği kapsamında ise Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile "Pençe" serisi operasyonlarına katıldı ve katılmaya devam ediyor.

- Görev, en ince ayrıntısına kadar titizlikle planlanarak icra ediliyor

SAS Komutanlığı kurulduğu günden itibaren icra ettiği görevlerin yanı sıra gerek yurt içinde gerekse yurt dışında muharebe alanında görev alıyor.

SAS komandoları, her türlü sabotaj, patlayıcı madde ve silahın etkisiz hale getirilmesi, amfibi harekat ile denizde ve karada düşman unsurlarına müdahale ve tuzaklama konularındaki kabiliyetleriyle dikkati çekiyor.

SAS komandoları yer aldıkları görevlerde milli silah, drone ve bomba robotu kullanıyor.

SAS timleri, SAS Özel İhtisas Kursu'nda, ağır arazi ve intikal eğitimlerine tabi tutuluyor. SAS'lar, bu eğitimlerde kazandıkları vasıfların her aşamasını görev bölgelerinde kullanıyor.

Saatlerce yüzebilen, sudan çıktıktan hemen sonra kilometrelerce koşabilen SAS timleri, görevleri tamamlanana kadar suda kalabilme becerileriyle de hayranlık uyandırıyor.

Su altında değişebilen koşullara zorlanmadan hızlıca ayak uydurabilen, fiziksel olarak yeterli vücuda, hıza ve düşünebilme yetisine sahip SAS timleri, ölümle burun buruna kalınan olaylara soğukkanlı müdahaleleriyle de biliniyor.

Sıradan bir mühimmattan en karmaşık bubi tuzaklarına kadar bütün patlayıcı maddeler hakkında uzman olan SAS timleri, aynı zamanda hayati risk taşıyan bölge ve harekatlarda en kısa sürede doğru kararı alıp uygulayan timler arasında yer alıyor.

Görev ayrımı bilmeyen SAS komandosu için her görev, en ince ayrıntısına kadar titizlikle planlanarak yerine getiriliyor.

- AA ekibi, SAS komandolarının eğitimlerini görüntüledi

AA ekibi, SAS Komutanlığı bünyesindeki timlerin Beykoz'daki eğitimlerine tanıklık etti.

Ormanlık araziye intikal eden SAS komandoları, eğitimdeki düşman saldırılarını kısa sürede püskürtüp terör unsurlarını etkisiz hale getirdi.

Güzergahta, ağaç ve yeşillikler arasına gizlenen bomba düzeneğini tespit eden ve koordinatlarını insansız hava aracı ile belirleyen tim, arazi şartlarına uygun bomba imha robotu ile düzeneği etkisiz hale getirdi. Komandolar, arazideki başka bir düzeneği de keskin nişancı tüfeğiyle ateş ederek patlattı.

SAS komandoları eğitim faaliyetleri kapsamında ayrıca helikopterden denize atlayarak, su yüzeyindeki mayınları başarıyla imha etti, "sonadive" cihazıyla su altında mayın araması yaptı.

Komandolar, nefes kesen eğitimlerini kendilerine has savunma ve taarruz yöntemleriyle başarıyla tamamladı.

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