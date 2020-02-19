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Türk Musikisi, kültürel mirası muhafaza ediyor

ERZURUM HABERLERİ  | 19.02.2020 16:11 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin misyonlarından biri olan kurum içi iletişimi güçlendirmek adına gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.
Hafta içi her sabah bir birim veya fakültede akademisyenlerle bir araya gelen Rektör Çomaklı’nın bu günkü durağı ise Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı oldu. Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarına tahsis edilen yeni binasında Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nesrin Feyzioğlu ile birlikte öğretim üyeleriyle görüşen Rektör Çomaklı, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Toplantıda, gelecekte yapılacak çalışmalar hakkında akademisyenlerin görüşlerini alan Rektör Çomaklı, konservatuvarın giderek gelişen yapısını daha aktif hale getirmek için fikir alışverişinde bulundu.
“Çalışmalar Çağdaş, Yenilikçi ve Modern Bir Biçimde Olmalı”
Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarının Güzel Sanatlar Fakültesinin yanında sanata bilimsel olarak yaklaşan diğer birim olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çomaklı, meslekler arası geçişkenliği sağlayarak niteliği arttırmanın önemine vurgu yaptı.
Konservatuvarın öğretici misyonunun yanında toplumla daha fazla etkileşim içerisinde olması gerektiğini söyleyen Çomaklı: “Yeni Nesil Üniversite Projesinin önemli çıktılarından biri olan topluma hizmet anlayışını Atatürk Üniversitesi olarak layıkıyla yerine getiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle halk ile iç içe olmanın yanında kurumumuzun marka değerini de yükseltiyoruz. Hem Doğu Anadolu Bölgesinin merkezi konumunda olan hem de Türk dünyasının geçiş güzergâhında bulunan Erzurum’da kurulan Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarımız kültürel mirasımızın müziğe ait kısmının muhafaza edilmesi ve zenginleştirilmesi noktasında büyük hizmet veriyor. Üniversitemizde sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 2.’nci yarısında da tüm hızıyla devam edecek. Yapacağımız kültürel ve akademik çalışmalar çağdaş, yenilikçi ve modern bir biçimde olmalı. Çalışmalarımız bu şekilde olursa hem eğitim hem de öğrenci kalitemiz artacaktır” dedi.
Ziyaret, akademisyenlerin talep ve temennilerini aktarmasıyla son buldu.

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