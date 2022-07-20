Türk Nöroloji Derneğinden "Beynine Sağlık" kampanyası

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, bu yıl beyin sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak, Türkiye genelinde insanları bilgilendirmek amacıyla "Beynine Sağlık" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Topçuoğlu, 22 Temmuz Dünya Beyin Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya Nöroloji Dernekleri Federasyonunun da (WFN) bu yıl günün temasını "Bütüncül beyin sağlığı, herkes için" olarak belirlediğini ifade etti.

Dernek olarak Türkiye genelinde beyin sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Beynine Sağlık" kampanyasını başlattıklarını vurgulayan Topçuoğlu, bu kapsamda "beyin sağlığımızı korumak için 5 yöntem", "inme, migren, Parkinson, Alzaymır, Multipl Skleroz (MS) ve epilepsi gibi nörolojik hastalıklarda mutlaka nöroloji uzmanına gidilmeli" mesajının verildiği iki tanıtım filminin illerde belediyeler iş birliğinde dijital ekranlarda yer alacağını aktardı.

Topçuoğlu, dünyada migren ile yaşayan kişi sayısının milyar; demans, epilepsi, inme, Parkinson ile mücadele edenlerin sayısının da milyonlarla ifade edildiğine dikkati çekerek, bu tip hastalıkların önlenebileceğini dile getirdi.

50 milyon epilepsi hastasının yaklaşık yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığına işaret eden Topçuoğlu, herkesin beyin sağlığıyla ilgili eğitim ve kaynaklara eşit imkanlarda erişebilmesi gerektiğini belirtti.

- "Artan beyin hastalıklarına karşı toptan bir iyileştirme kampanyasına başlamalıyız"

Prof. Dr. Topçuoğlu, nöroloji uzmanlarının bilimsel ilkeler temelinde yetiştirilmesi ve sayılarının artırılmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nörolojik hastalıklar kişinin yaşamının her alanını etkilemekte ve bireye, topluma, ulusa ve dünyaya ciddi derecede yüksek bir ekonomik yük getirmektedir. Beyin sağlığı için ulaşılması gereken minimum hedefler 'yeterince fiziksel aktivite', 'sosyal katılım', 'sağlıklı uyku', 'bol miktarda meyve ve sebze ile beslenme', 'nefesi temiz havada alma' ve 'temiz suya erişim' olarak sıralanabilir.

Kan basıncı, kan şekeri, lipidler ve kilo yüksekliği, stres ile görme ve işitme yetersizliği gibi risk faktörlerinin tespit ve sıkı kontrolü esas olmalıdır. Beyin hastalıklarının tarama, erken ve çağdaş teşhis ve tedavisi ile bakım için tam ve hızlı erişim sağlanmış olmalıdır. Artan beyin hastalıkları yüküyle mücadele etmek için sayılan toplum ve sağlık hizmetlerine yatırım yapmalı, toptan bir iyileştirme kampanyasına başlamalıyız."

