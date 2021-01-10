Türk Ocağı Parkı’na kültür ve sanat tesisi

Kepez Belediyesi, Kültür Mahallesi’ndeki Türk Ocağı Parkı’nın içerisinde 150 metrekare büyüklüğünde kültür ve sanat tesisi yapacak. Tesis, Türk Ocakları Antalya Şubesi’nin, üniversite öğrencilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına tahsis edilecek.

Kepez Belediyesi, Türk Ocakları Antalya Şubesi’nin, kültür ve sanat tesisi talebini karşılıyor. Tesis talebi, Türk Ocakları Antalya Şubesi’nin bulunduğu Kültür Mahallesi’ndeki 3821 Sokak’taki parkta karşılanacak. Kepez Belediye Meclisi kararıyla Türk Ocağı isminin verildiği parka, 150 metrekare büyüklüğünde, tek katlı kültür ve sanat binası yapılacak.Tesisin, parka kazandırılmasının önündeki imar engeli de meclis kararıyla ortadan kaldırıldı.

Tesis için imar değişikliği

İmar planında çocuk oyun bahçesi olmasından dolayı Türk Ocağı Parkı’nın belli bir kısmına, hukuken tesis yapılamıyordu.

Bu nedenle çocuk bahçesi alanının, park alanına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlandı.

İmar değişikliği talebi de, Kepez Belediye Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısında gündeme alınarak, karara bağlandı. Meclisten imar değişikliği talebi de oy birliğiyle geçti.