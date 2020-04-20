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Türk öğrenciler, Oxford Üniversitesi'nin yarışmasında dereceye girdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.04.2020 14:30 | Son Güncelleme

Eminevim ve HAGEV'in desteklediği, Samed Bahçeci, Begüm Ceyda Kömsöken, Melike Kulaksız, Muhammet Emre Dereci ve Zehra Betül Kargı'nın oluşturduğu takım, Oxford'un "13. Medya Hukuku Farazi Dava Yarışması"nda ilk 13'e girme başarısı gösterdi

İSTANBUL (AA) - Oxford Üniversitesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve insan haklarını konu alan "13. Medya Hukuku Farazi Dava Yarışması"na, Eminevim ve Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV) desteğiyle katılan Türk öğrenci takımı ilk kez dünya sıralamasında dereceye girdi.

Eminevim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Oxford Üniversitesi’nin 13. kez düzenlediği Medya Hukuku Farazi Dava Yarışması sonuçlandı.

Emin Grup bünyesinde yardımlaşma faaliyetleri yürüterek ilim ve akademik çalışmaları destekleyen HAGEV ve grup bünyesinde hizmet veren Eminevim'in verdiği destekle yarışan hukuk fakültesi öğrencileri ABD, Almanya, Rusya gibi birçok ülkeyi geride bırakarak ilk 13'e girme başarısı gösterdi.

Verilen bilgiye göre, 102 üniversitenin yarıştığı ve 43 takımın finale kaldığı yarışmaya ilk kez katılarak medya hukuku alanında Türkiye'ye ilk dereceyi getiren Samed Bahçeci, Begüm Ceyda Kömsöken, Melike Kulaksız, Muhammet Emre Dereci ve Zehra Betül Kargı'nın oluşturduğu takım, bu alanda Oxford'da derece elde eden ilk Türk öğrenci takımı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım üyelerinden Samed Bahçeci, elde ettikleri başarı için gurur duyduklarını belirterek, Türkiye'yi temsil ederek ilk kez elde edilen başarının hikayesini şu şekilde anlattı:

"Oxford Üniversitesi'nin 13. kez düzenlediği Medya Hukuku Farazi Dava Yarışması'nda Türkiye finalde daha önce temsil edilmemişti. Takım olarak işimizin ne kadar zor olduğunu bilsek de bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyorduk. Yaz tatilimizi de kullanarak yaklaşık 9 ay boyunca büyük bir azimle hazırlandık. Hayalimizin ve hedeflerimizin ışığında kararlılıkla yürüdük. 102 üniversitenin yarıştığı ve 43 takımın finale kaldığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davaları baz alınarak organize edilen ve yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimleri üyelerinin jüri olduğu yarışmada ülkemizi ilk defa İngiltere’de temsil edilme hakkını kazanarak iddialı pek çok rakibimizi geride bıraktık."

İlk 13'e girme başarısını gösterdiklerini aktaran Bahçeci, "Böyle önemli bir yarışmaya katılabilmenin maliyetleri de bizim için ayrı bir yüktü. Burada bizlere yardımlarını esirgemeyen, proje masraflarımızı karşılayan HAGEV derneğine ve Eminevim’e teşekkür ederiz. Verdikleri desteklerle her zaman yanımızda oldular. Başarımızı ülkemize ve milletimize armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HAGEV Başkanı Süheyla Üstün de öğrencilerin başarısıyla gurur duyduklarını belirtti. Öğrencileri tebrik eden Üstün, verilen desteklerle elde edilen böylesine anlamlı başarılardan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Eminevim HAGEV

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