Türk öğrenciler, Oxford Üniversitesi'nin yarışmasında dereceye girdi

İSTANBUL (AA) - Oxford Üniversitesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve insan haklarını konu alan "13. Medya Hukuku Farazi Dava Yarışması"na, Eminevim ve Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV) desteğiyle katılan Türk öğrenci takımı ilk kez dünya sıralamasında dereceye girdi.

Eminevim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Oxford Üniversitesi’nin 13. kez düzenlediği Medya Hukuku Farazi Dava Yarışması sonuçlandı.

Emin Grup bünyesinde yardımlaşma faaliyetleri yürüterek ilim ve akademik çalışmaları destekleyen HAGEV ve grup bünyesinde hizmet veren Eminevim'in verdiği destekle yarışan hukuk fakültesi öğrencileri ABD, Almanya, Rusya gibi birçok ülkeyi geride bırakarak ilk 13'e girme başarısı gösterdi.

Verilen bilgiye göre, 102 üniversitenin yarıştığı ve 43 takımın finale kaldığı yarışmaya ilk kez katılarak medya hukuku alanında Türkiye'ye ilk dereceyi getiren Samed Bahçeci, Begüm Ceyda Kömsöken, Melike Kulaksız, Muhammet Emre Dereci ve Zehra Betül Kargı'nın oluşturduğu takım, bu alanda Oxford'da derece elde eden ilk Türk öğrenci takımı oldu.