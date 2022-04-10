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Türk okçuluğu Paris'te olimpiyat madalyası sayısını artırmayı hedefliyor

10.04.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu: - "(2024 Paris Olimpiyat Oyunları) Artık bir madalya değil, 2-3 madalya için yola çıkıyoruz" - "Bundan sonra Mete Gazoz sadece Gençlik ve Spor Bakanlığının projelerinde yer alacak. Onun dışında hiçbir yerde olmayacak çünkü çalışmaları, kampları ve yarışmaları var"

SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için hazırlıklara başladıklarını belirterek, bu sefer hedeflerinin bir değil 2-3 madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılının Türk okçuluğu açısından tam bir başarı yılı olduğunu ve zirveye ulaştığını belirtti.

Yıllardır beklenen olimpiyat altın madalyasının 2021 yılında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Mete Gazoz tarafından kazanıldığını anımsatan başkanı Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Bu Türk okçuluğunun büyük bir başarısı olarak Türk spor tarihindeki yerini aldı. Ancak yenilerinin zamanı gelmiştir. Federasyon olarak artık yeni madalyalar peşindeyiz. Hedef tabii ki 2024 Paris Olimpiyatları. Ama Paris'e gitmeden önce uzun bir yol var önümüzde. Mete Gazoz'un kazandığı olimpiyat altın madalyası hem federasyonumuz hem de oyuncularımız üzerinde büyük bir moral, motivasyon oldu. Aynı zamanda omuzlarımızdaki sorumluluk da artırdı. Artık bir madalya değil, 2-3 madalya için yola çıkıyoruz. Yeni sporcularımız var. Onlardan da büyük başarılar bekliyoruz. Geriden gelen çok kuvvetli sporcularımız var. Eminim ki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da Türk okçuluğu büyük bir başarı yakalayacaktır."

- "Mete'yi korumak için böyle bir karar aldık"

Mete Gazoz'un olimpiyat altın madalyası kazanmasıyla birlikte medyada büyük ilgiye çektiğini aktaran Topaloğlu, bunun da sporcu üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Topaloğlu, çeşitli kurum ve kuruşların milli sporcuya davetlerde bulunmaya devam ettiğini aktararak, "Artık bunun sona ermesini istiyoruz çünkü önümüzde bir yol var. O yola hep birlikte çıktık. Devam ediyoruz. Bundan sonra Mete, sadece Gençlik ve Spor Bakanlığının projelerinde yer alacak. Onun dışında hiçbir yerde olmayacak. Çünkü çalışmaları, kampları ve yarışmaları var. Motivasyonunun bozulmasını, psikolojisinin bozulmasını istemiyoruz. Verilen emekleri ve Mete'yi korumak adına federasyon olarak böyle bir karar aldık. Bundan böyle sadece bakanlık organizasyonlarında, Sayın Bakan'ımızın talimatı olursa, orada bulunacak. Onun dışında hiçbir yerde Mete'yi artık göremeyeceğiz. Sadece ve sadece kamplarda ve yarışmalarda olacak."

- "Bütün ülkeler kamp yapma konusunda sırada"

Topaloğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için çalışmalara çoktan başladıklarını belirterek, düzenledikleri kamplarla sporcuları formda tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kampları çok uluslu olarak gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Tüm ülkeler Türkiye'nin okçuluk milli takımlarıyla kamp yapmak istiyor. Çok büyük talep var. Bütün ülkeler kamp yapma konusunda sıradalar. Bizler de tabii ince eleyip sık dokuyoruz. Bize hangisi faydalı olur, nasıl bir kamp düzeni olmalı, onlara bakıyoruz. Birçok ülke Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor. Milli takımlarımızdan randevu bekliyorlar. Onlar bizim nasıl çalıştığımızı, kimlerle çalıştığımızı görmek istiyorlar. Destek elemanlarımızın kimler, hangi branşlarda olduğunu görmek istiyorlar. Bunlar gizli saklı değil. Bizim açımızdan sıkıntı yok. Bizim açımızdan da çok uluslu kamplar faydalı oluyor. Biz de onların kapasitelerini görmüş oluyoruz."

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