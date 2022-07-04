YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türk okçuluğunun yükselişi sürüyor

Türk okçuluğunun yükselişi sürüyor

04.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu: - "Gençlerimizin olimpiyattan bu tarafa yükselişi devam ediyor" - "Giderek ivmesi yükselen, gerçekten sürdürülebilir bir başarı yakaladık"

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, sürdürülebilir başarıyı yakaladıklarını söyledi.

Topaloğlu, milli okçuların önemli başarı elde ettiği Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın 3. ayağına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Topaloğlu, Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2'şer altın ve gümüş ile 4 bronz madalya kazanan Türkiye'nin, organizasyonda en fazla madalya elde eden ülke olduğuna dikkati çekti.

"Almanya'daki Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda sporcularımız her zaman olduğu gibi çok ciddi başarıya imza attılar." diyen Topaloğlu, "Çeşitli kategorilerde Avrupa şampiyonluğu, ikinciliği, üçüncülüğü kazandılar. Sporcularımızı gerçekten bir kez daha kutluyoruz. Tabii bunlar Türk okçuluğu açısından çok ciddi başarılar. Gençlerimizin olimpiyattan bu tarafa yükselişi devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nın hemen ardından Fransa'nın başkenti Paris'te Dünya Kupası 3. ayağının düzenlendiğini hatırlatan Topaloğlu, "Makaralı yayda takımlarımız altın ve gümüş madalya elde etti. Olimpik takımımız bronz madalya aldı. Görüldüğü gibi Türk okçuluğunda sürdürülebilir bir başarı var. Giderek ivmesi yükselen, gerçekten sürdürülebilir bir başarı yakaladık." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nın son ayağının 18-24 Temmuz tarihlerinde Kolombiya'da yapılacağını belirten Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Olimpik takımımız yine orada ülkemizi temsil edecek. Madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz. Yılın son yarışması olan Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası da ağustos ayında İngiltere'de yapılacak. Bütün kategorilerde sporcularımız koyduğumuz tüm barajları geçti ve Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Orada da çok ciddi başarılar elde edeceğimizi bugünden görüyoruz. Türk okçuluğu iyi yolda."

- Altyapı sağlam

Abdullah Topaloğlu, iyi bir altyapıya sahip olduklarının altını çizerek, "Arkadan yeni bir sporcu jenerasyonu zaten geliyor. Mete Gazoz bizim önemli bir değerimiz ancak Türk okçuluğu yine gençlerimize yatırım yapmaya devam ediyor. Birçok Mete Gazoz yetiştiriyoruz. Çok yakında kendilerini okçuluk sahalarında göstereceklerdir." şeklinde konuştu.

Asıl hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Türk okçuluğu iyi bir yolda. Hedef Paris Olimpiyatları. Paris'e kadar birçok kademe var. Bu kademeleri başarıyla geçmeyi planlıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altı muhalefet partisi genel başkanının İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdiAltı muhalefet partisi genel başkanının İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi
Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldıTrabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı
Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyorMüküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor
Anahtar Kelimeler:
türkiye okçuluk federasyonu

Ankara Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:18
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Mini şortu bebek bezine benzetilmişti!

Mini şortu bebek bezine benzetilmişti!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.