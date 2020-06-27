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Türk PDR Derneği Aydın Şube Başkanı Çokay, öğrencilere uyarılarda bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 27.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Başkanı Süleyman Çokay, YKS sınavının birinci oturumunun tamamlanmasının ardından, öğrencilere uyarılarda bulundu.Başkan Çokay yaptığı açıklamada, “Sınavın birinci bölümü olan TYT tamamlandı.

Türk PDR Derneği Aydın Şube Başkanı Çokay, öğrencilere uyarılarda bulundu

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Başkanı Süleyman Çokay, YKS sınavının birinci oturumunun tamamlanmasının ardından, öğrencilere uyarılarda bulundu.
Başkan Çokay yaptığı açıklamada, “Sınavın birinci bölümü olan TYT tamamlandı. Sınav sonrasında yapılan temel hata genel durumu değerlendirmeden yapılan yorumlar, öğrencinin yaptığı olumsuz içsel konuşmalardır. Her sınav sonrası hissedilen “ ne yaptığımı bilmiyorum” endişesi yoğun bir sürecin sonunda tüm adaylarda görülen bir durumdur. Unutulmamalıdır ki puan hesapları Türkiye ortalamalarına, standart sapmalara göre belirlenir. Bu yüzden hayallerinizden, hedeflerinizden asla vazgeçmeyin. Sınavın ikinci bölümü toplam puan üzerinde yüzde 60 etkilidir. Dolayısıyla son sözü AYT söyleyecektir. AYT netleri yaklaşık 3 puan civarında bir katkı sağlamaktadır. Toplam 80 soru mevcut durumu değiştirecektir. Öncelikle geçmiş sınavı unutmalıyız. Sorular üzerine konuşmayalım. İlk olarak sakin bir şekilde dinlenelim. Bu süre içinde aileler sınavla ilgili baskıcı bir yaklaşımda bulunmasın. “nasıl geçti?” “kaç net çıkar?” tarzı soruların cevabını aramasınlar. Öğrenciler bugün için akşamüstü saatlerinde AYT konularına hafif bir göz atma yapabilirler. Çıkmış sorulara bakmak, genel formülleri kontrol etmek bu gün içinde yapılabilecek çalışmalar olabilir.
Akşam hafif yürüyüşler ayrıca var olan stresimizi azaltacaktır. Unutmayalım; “Birçok kez hayaller başlangıçta imkansız görünür, daha sonra olası ve sonunda kaçınılmaz olurlar” dedi.

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