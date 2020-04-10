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Türk Polis Teşkilatının 175’inci kuruluş yıldönümü

VAN HABERLERİ  | 10.04.2020 13:02 | Son Güncelleme

Van’da Türk Polis Teşkilatının 175’inci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.Van Valiliğinin bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na İl Emniyet Müdürlüğü çelenginin bırakılmasıyla başlayan kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.Türk Polis Teşkilatının yıldönümü kutlamaları, Van Valiliği bahçesindeki törenin ardından Akköprü Mezarlığı’nda bulunan şehitliğin ziyaretiyle son buldu.Korona virüs salgınından dolayı düzenlenen törene sadece emniyet mensupları ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve şube müdürleri katıldı.

Van’da Türk Polis Teşkilatının 175’inci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.
Van Valiliğinin bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na İl Emniyet Müdürlüğü çelenginin bırakılmasıyla başlayan kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Türk Polis Teşkilatının yıldönümü kutlamaları, Van Valiliği bahçesindeki törenin ardından Akköprü Mezarlığı’nda bulunan şehitliğin ziyaretiyle son buldu.
Korona virüs salgınından dolayı düzenlenen törene sadece emniyet mensupları ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve şube müdürleri katıldı.

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İmsak
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Sabah
05:31
Öğle
12:13
İkindi
15:51
Akşam
18:45
Yatsı
20:05

Van Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Deva Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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