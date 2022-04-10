Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

Antalya, Isparta ve Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndeki törende, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Arslan'ın da aralarında bulunduğu emekli emniyet müdürleri, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Cengiz Nizam ile polis teşkilatı mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar arasında bulunan 88 yaşındaki emekli emniyet müdürü Saime Konca, ilgi gördü.

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayan Konca, gazetecilere, 10 Nisan'ın kendisi için özel bir anlamı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün benim Polis Teşkilatı mensubu oluşumun 70'inci yıl dönümü. 1952 yılında polis akademisinden mezun oldum ve mesleğime başladım. Mesleğimin sonuna kadar çalıştım ve emekli oldum. Bugün de Türk Polis Teşkilatının 177'nci yıl dönümünü kutlamanın, görevine bağlı, sevecen ve halka hizmet etmekten gurur duyan insanlar görmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Hayırseverliğiyle de tanınan Konca'nın Antalya'da yaptırdığı iki Anadolu lisesi bir de anaokulu bulunuyor.

Feyzullah Arslan da, "Saime Konca Müdürüm bizim en değerli geçmiş kaynağımızdır ve ondan çok şey öğrendik." dedi.

- Isparta ve Burdur

Isparta'da da Valilik önünden düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, 117 polisten oluşan grubun günün anısına 177 koreografisini oluşturmasıyla sona erdi.

Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şehit Akif Altay Ortaokulunda tören düzenlendi.

Törende İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bitirik, törende binlerce yıllık medeniyet geçmişiyle dünyaya yön vererek mihenk olan büyük Türk milletinin bağrından çıkan Türk Polis Teşkilatının 177. yılını kutladıklarını söyledi.

Türk Polis Teşkilatının dünyadaki gelişim ve değişmeleri takip eden standartlar üstü teknoloji kullanarak teknik ve fiziki açıdan her türlü donanıma sahip bir teşkilat olduğunu aktaran Bitirik, teşkilatın nitelikli insan kaynağı ile personelinin tamamına yakının üniversite mezunu olduğunu anlattı.

