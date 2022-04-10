YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü polislerin verdiği konserle kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü polislerin verdiği konserle kutlandı

10.04.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü polislerin verdiği konserle kutlandı

Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler konser verdi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından il emniyet müdür yardımcılarının da aralarında bulunduğu polis korosu sahne aldı. Koro şefinin de polis olduğu programda türküler, emniyet mensuplarınca solo olarak da seslendirildi.

Dinletinin ardından polisler zeybek gösterisi sundu. Gösteri sırasında bir polis memuru göğsünden çıkardığı Türk bayrağını öperek İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer'e verdi.

Çok sayıda polis memuru ve ailelerinin katıldığı program Tuncer'in katılımcılara plaket vermesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
Polis memuru çivi ve tellerle ahşabı sanata dönüştürüyorPolis memuru çivi ve tellerle ahşabı sanata dönüştürüyor
Kars'ta çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef olduKars'ta çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan telef oldu
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 10 Nisan Pazar

İmsak
04:11
Sabah
05:38
Öğle
12:21
İkindi
16:00
Akşam
18:54
Yatsı
20:16

Erzurum Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Pazar

Sefa Eczanesi
Palandoken
Fulya Eczanesi
Palandoken
Kongre Eczanesi
Yakutiye
Bilen Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Kimsenin aklına bile gelmez ama sahurda mutlaka yemelisiniz

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

'İnanamıyorum' notuyla kocasını paylaştı

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.