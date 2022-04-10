Erzurum, Iğdır, Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzincan'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Vali Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, Erzurum'un yüzölçümü olarak Türkiye'nin 4. büyük şehri olduğunu söyledi.

Hizmet verdikleri yaklaşık 1 milyon nüfusun asayişini ve güvenliğini kahraman polisler, jandarmalar, TSK ve güvenlik korucularıyla birlikte yürüttüklerini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Bu bizim için çok önemli ve değerli bir görev. Zaten mesleğin kendisi başlı başına çok önemli ve ehemmiyetli. Hepinizle gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Göreve başladığımızda sayıları bizim tarafımızdan bilinen terör örgütü mensuplarından şu anda bir tane bile kalmadı. Ya teslim oldular ya da bertaraf oldular. Allah hepinizden razı olsun. Bunu sizler, jandarmamız ve polisimiz başardı."

İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer de teşkilat olarak, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesinin tesisi gibi önem arz eden görevleri üstlendiklerini aktardı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua okumasıyla devam eden program, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının eserler seslendirmesi ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Motosikletli Polis Timlerinin gösteri sürüşüyle sona erdi.

- Iğdır

Iğdır'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program Zübeyde Hanım Bulvarı'nda "Polis Sergisi"nin açılmasıyla devam etti.

Hafta kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce voleybol turnuvası da düzenlendi.

Kentteki liselerde eğitim gören kız ve erkek öğrenciler ile rütbeli amirler ve kadın polis memurlarından oluşan 16 karma takımın katıldığı turnuvanın final müsabakasında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü takımı karşılaştı

Rakibini yenen KOM Şubesi takımı, kupasını İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca'dan aldı.

- Ardahan

Ardahan'da da valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum amirleri ve emniyet teşkilatının katıldığı törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, bugün Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ardahan'ın huzurlu bir kent olduğunu, daha huzurlu olması için çalıştıklarını belirten Hayal, bunda Ardahan halkının da büyük katkısının olduğunu vurguladı.

Programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de hediyeleri verildi.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, daha sonra beraberindekilerle Ardahan Şehitliğini ziyaret ederek, şehitler için dua etti.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve polisler katıldı.

Kağızman ilçesinde de polis haftası dolasıyla İstiklal Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

- Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Türk Polis Teşkilatı'nın köklü tarihinden aldığı güçle, mazisine sığdırdığı başarılarla milletine aşk ve sadakatle bağlı olduğunu söyledi.

Başta Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri minnetle andıklarını belirten Özen, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatı, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla yoluna 177 yıldır devam etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde daha nice yüzyılları hedeflemekte ve planlamaktadır. Milletimizin kalbinde haklı bir yer edinen, güvenlik ve huzur için 7 gün 24 saat her yerde görev yapan teşkilatımız, manevi değerlerin ışığında milli birlik ve beraberliğimiz içinde suç ve suçluyla mücadelede kararlı ve dirayetli duruşunu koruyacak, cesaret ve azimle yoluna devam edecektir."

- Erzincan

Erzincan'daki törende, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Erzincan Alper Özdemir, belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden program, polis araçlarının Halit Paşa Caddesi'ndeki kortej geçişiyle sona erdi.

