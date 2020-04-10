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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

MERSİN HABERLERİ  | 10.04.2020 12:39 | Son Güncelleme

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polis müdürlerinin maske takarak sosyal mesafe kuralına uyduğu törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Aktaş ve polis müdürleri, daha sonra Buruk Mezarlığı'ndaki şehitliğe geçerek dua okudu, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

- Mersin

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Ağırkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından Şahne ve polis müdürleri sosyal mesafe kuralı çerçevesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şahne, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Milletimize 175 yıldır hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Allah milletimize yıllarca hizmet etmeyi nasip etsin." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de değinen Şahne, şöyle konuştu:

"Kovid-19'un ülkemizde görünmesiyle birlikte bakanlığımızın talimatları doğrultusunda kentimizin giriş ve çıkışlarında üst seviyede tedbirler aldık. İl dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün evlerinde kalmalarını ve bunun kontrolünü sağlıyoruz. Vatandaşların bir arada olabileceği yerleri izole ettik. Özellikle sahil şeridi çok yoğun kullanılan bir yerdi. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da bizlere destek oluyorlar. Bankalar, pazar yerleri gibi kalabalık yerlerde önlemlerimiz sürüyor. Vatandaşlarımız oldukça duyarlı olduğu için zorluk çekmiyoruz."

- Hatay

Hatay'daki törende ise İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Polis teşkilatı mensupları, daha sonra Antakya Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

Tören, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara ve basın mensuplarına kapalı gerçekleşti.

- Osmaniye

Osmaniye'deki tören, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Asri Mezarlık'taki şehitliklerin ziyareti ve mezarlara karanfil bırakılmasıyla sona erdi. Törenler basına kapalı gerçekleşti.

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