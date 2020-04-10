Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de değinen Şahne, şöyle konuştu:

"Kovid-19'un ülkemizde görünmesiyle birlikte bakanlığımızın talimatları doğrultusunda kentimizin giriş ve çıkışlarında üst seviyede tedbirler aldık. İl dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün evlerinde kalmalarını ve bunun kontrolünü sağlıyoruz. Vatandaşların bir arada olabileceği yerleri izole ettik. Özellikle sahil şeridi çok yoğun kullanılan bir yerdi. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da bizlere destek oluyorlar. Bankalar, pazar yerleri gibi kalabalık yerlerde önlemlerimiz sürüyor. Vatandaşlarımız oldukça duyarlı olduğu için zorluk çekmiyoruz."

- Hatay

Hatay'daki törende ise İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Polis teşkilatı mensupları, daha sonra Antakya Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

Tören, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara ve basın mensuplarına kapalı gerçekleşti.

- Osmaniye

Osmaniye'deki tören, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Asri Mezarlık'taki şehitliklerin ziyareti ve mezarlara karanfil bırakılmasıyla sona erdi. Törenler basına kapalı gerçekleşti.

