Türk Sağlık-Sen, doktorlara yapılan iyileştirmenin tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını istedi

Türk Sağlık-Sen üyeleri, doktor ücretlerine yapılacak iyileştirmenin diğer sağlık çalışanlarını da kapsaması talebiyle eylem düzenledi.

Gazi Üniversitesi Hastanesi bahçesinde toplanan sendika üyeleri, doktorlara yapılan zammın diğer sağlık çalışanlarını kapsamamasını protesto etmek amacıyla işe bir saat geç başladı.

Türk Sağlık Sen Ankara Üniversiteler Şube Başkanı Alpaslan Cenk Kocabaş, burada yaptığı açıklamada, doktor dışındaki sağlık çalışanlarına zam verilmemesinin haksızlık olduğunu, tüm sağlık mensuplarının ücretinde artış yapılması gerektiği söyledi.

Bu durumun sağlık hizmetlerine zarar vereceğini ifade eden Kocabaş, "Türkiye Kamu-Sen olarak tüm kamu çalışanları için ek zam talep ettiğimiz ve bunu ısrarla vurguladığımız bir dönemde sağlık çalışanlarının arasında yapılacak bir ayrımı kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Kocabaş, Sağlık Bakanlığından bu konuda bir müjde beklediklerini dile getirerek, bunun için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Açıklamanın ardından Kocabaş ve beraberindekiler yanlarında getirdikleri temsili sağlıkçı maketini ateşe verdi.

