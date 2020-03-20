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Türk Sağlık Sen, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesini istedi

MANİSA HABERLERİ  | 20.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu Türk milletinin dün gece 21.00’da alkışlarıyla sağlık çalışanlarına moral verdiğini belirterek, korona virüs mücadelesinde fedekarca görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarının sorunlarının biran önce çözülmesi gerektiğini söyledi.Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, "Dün saat 21.00’da kadirşinas Türk Milleti fedakar sağlık çalışanlarının alkışlayarak moral vermiştir.

Türk Sağlık Sen, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesini istedi

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu Türk milletinin dün gece 21.00’da alkışlarıyla sağlık çalışanlarına moral verdiğini belirterek, korona virüs mücadelesinde fedekarca görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarının sorunlarının biran önce çözülmesi gerektiğini söyledi.
Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, "Dün saat 21.00’da kadirşinas Türk Milleti fedakar sağlık çalışanlarının alkışlayarak moral vermiştir. Sağlık çalışanları adına Milletimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte de Türk Devletinin emrinde, Türk Milletine hizmet etmeye tüm sağlık ordusu hazır ve görevinin başındadır. Yine dün TBMM’de Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ’Sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır. Sadece fedakarlık duygularına yönelik bir motivasyon yetersizdir’ demiştir. Sayın Bakan yetersizlik konusunda son derece haklıdır. Ayrıca Sayın Bakan tarafından bu sözlerin söylenmesi önemlidir. O halde sıra artık sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesine, taleplerinin süratle karşılanmasına gelmiştir. Çünkü sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek Türkiye’nin sağlığına katkı yapmak demektir." dedi.

Acilen sağlık personeli alınmalı
Bu kapsamda ilk olarak iş yükünü azaltmak, personel eksikliğini gidermek, genç sağlık çalışanlarını sağlık ordusuna katarak Türkiye’nin sağlığını daha da güçlendirmek için 50 bin sağlık çalışanı atamasının bir an önce yapılması gerektiğini kaydeden Dağlıoğlu, "Bu konuda gerekli ilan ve atama işlemleri süratle gerçekleştirilmelidir. Sağlık çalışanlarının hem performans sisteminden kaynaklı mağduriyet yaşamamaları hem motivasyonlarına katkı olması için performanslar tavandan ödenmeli, mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmadır. Başka ülkelerde mali haklarda düzenlemeler yapıldığı hatırlatmak isteriz. Sağlık çalışanlarının sağlığı her şeyden önemli denilmeli, koronavirüs tedbirleri ülkemizdeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında en üst seviyede alınarak koruyucu ekipman ve malzeme temininde hiçbir sağlık çalışanı sorun yaşamamalıdır. Yaşanılan süreçte düşünülerek sağlık kurum ve kuruluşlarında yaşanacak şiddet olaylarının en aza indirilerek sıfırlanması için ağır yaptırımlar içeren yasal bir düzenleme hayata geçirilmeli ve uygulanmalıdır. Sağlık kurum ve kuruluşları sıfır toleranslı alan ilan edilmelidir. Sağlık çalışanlarının iş barışına zarar veren, çalışma hayatlarındaki huzuru yok eden ve çalışanı ailesinden ayıran sözleşmeli istihdam tamamen ortadan kaldırılmalı tüm sağlık çalışanları kadroya geçirilmelidir. Sağlık çalışanlarının iş ve aile kaygısı sonlandırılmalıdır." şeklinde konuştu.
"Taleplerimiz olması gerekenlerdir." diyen Dağlıoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: "Geçmişten bugüne ne yazık ihmal edilen haklı isteklerimizdir. Herkes sağlık çalışanlarının bu süreçteki önemini ve hakkını teslim ederken de yapılması gerekenlerdir. Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğu kadar mağduriyetlerinin giderilmesine de ihtiyaçları vardır. Devletimiz, yöneticilerimiz bu konuda da hassasiyet göstermeli ve sağlık çalışanları için sevindirici kararlar almalıdırlar."

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