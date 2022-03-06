Türk Sağlık-Sen'den Kovid-19'dan ölen sağlıkçıların şehit sayılması talebi

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle görevi başında hayatını kaybeden 512 sağlık çalışanına şehitlik statüsünün hukuken verilmesi gerektiğini söyledi.

Bolu Abant'taki bir otelde Türk Sağlık-Sen Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak temsilcilerinin buluşma toplantısında konuşan Kahveci, 512 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle görevi başında hayatını kaybettiğini, bunların görev şehidi olduğunu belirtti.

Zaman zaman "Kovid-19 vakasına evde mi yakalandılar, görevleri başında mı?" şeklinde soruların sorulduğunu aktaran Kahveci, "Bunlar başka bir yerde hastalanmadı, ağaçtan da düşmediler. Bu iş kazası, iş yerinde oldu. Bu arkadaşlarımızın hepsi görev şehididir, görevi başında şehit olmuşlardır. Bakan da söyledi, 'Bu arkadaşlar görev şehididir.' diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, o 512 sağlık çalışanına şehitlik statüsünü hukuken vermeli." diye konuştu.

Kahveci, sağlık çalışanlarının ücretlerinin yeni düzenlemelerle refah içinde yaşanabilecek bir konuma getirilmesini beklediklerini belirterek, "Ücret artışı için Cumhurbaşkanına sunulmak üzere bir rapor istediler. Oraya da dosya gönderdik. İnşallah kısa süre içinde bu ekonomik sıkıntılar içinde nefes aldırabilecek bir ücret artışı olur." ifadelerini kullandı.

- "Sağlık çalışanına şiddet, mutlaka katalog suçlar listesine alınmalı"

Son zamanlarda sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete de değinen Kahveci, şunları kaydetti:

"Can güvenliğinin sağlanmadığı bir ortamda nasıl çalışacağız, nasıl hizmet vereceğiz? Yazıktır, günahtır. Dünyanın hiçbir yerinde acile bu kadar hasta gitmez. Bizim somut önerilerimiz var, yıllardır dile getiriyoruz. Mutlaka cezalar caydırıcı hale getirilmeli. Burada sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet, mutlaka katalog suçlar listesine alınmalı. Can yanmamalı. Sadece ceza almakla olmayacak, cebine de yansıyacak. Sosyal güvenlik sisteminden faydalanamayacak; ameliyat mı, başka tedavi mi olacak, cebinden para harcayacak. Kesici, delici aletle yakalansa bile paraya çevrilmeyecek, tutuklanacak."

