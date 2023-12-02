Türk sanat müziğinin kraliçelerindendi! Usta sanatçı Gönül Akkor son haliyle görenleri şoke etti: Tanımak imkansız

70'li yılların aranılan ismi olan Gönül Akkor yıllar sonra ortaya çıktı. Oldukça değiştiği görülen usta sanatçının sağlık durumunun iyi olmadığı ve birçok konuda tedavi gördüğü öğrenildi.

SON ALBÜMÜNÜ 1994'TE YAPTI

Tam 28 yıldır gözlerden uzak bir hayat yaşayan usta sanatçı Gönül Akkor, 2002 yılında beyin ameliyatı geçirmişti. Gönül Akkor son albüm çalışmasını Sezen Aksu’nun ısrarı ile 1994 yılında yaptı.

Onur Akay geçtiğimiz yıl Gönül Akkor'a ulaşmış ve usta sanatçı için, 'Sevenleri, onu hep ‘Gönüller Sultanı’ diye anıyordu ama son görüntüsü ile belki hatırlayamayacaklar. O da zaten artık her şeyi hatırlamıyor! On beş yıldır tansiyon ve şeker hastalığı nedeni ile rahatsız ve 2002 yılında ise beyin kanaması nedeni ile büyük bir ameliyat geçirmişti. Efsane sanatçı Gönül Akkor’un son halini, onu özleyen hayranlarının biraz olsun hasret gidermesi için paylaşıyorum.'ifadelerini kullanmıştı.

SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

Gönül Akkor aynı zamanda kendisi gibi sanatçı olan Kamuran Akkor'un ablasıdır. Uzun yıllardır sade ve kameralardan uzak yaşayan ünlü sanatçının son hali ise görenleri epey üzdü.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oldukça değiştiği ve yaşlandığı gözlenen usta sanatçıya hayranlarından 'Tanımak imkansız', 'Gönül Hanım siz misiniz?', 'Bu nasıl bir değişim' gibi yorumlar geldi.

Gönül Akkor Ankara Radyosu'nda stajyer olarak müzik yaşamına başladı ve kısa süre zarfında memleketin en popüler isimlerinden biri haline geldi.

Türk popunun en önemli söz yazarlarından Sezen Cumhur Önal ve Fecri Ebcioğlu ile birlikte çalıştı. Gönül Akkor'un plakları Sahibinin Sesi tarafından yayımlanmış ve "Sana Ben Kulum/Böyle Gelmiş Böyle" adlı 45'liği büyük satış rakamlarına ulaşmıştır. Bu plaklar sanatçının 1960 sonları ile 1970 başları arasında epeyce pop 45'lik yapmasına sebep olmuştur.









