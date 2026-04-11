Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu: Hande Erçel, Fikret Orman, Burak Elmas, Mustafa Ceceli...

Önceki günlerde gözaltına alınan ve ifadesine başvurulan ünlü isimlere uyuşturucu testi yapıldı. İfadelerine başvurulan isimlerin uyuşturucu test sonuçlarının belli olduğu aktarıldı. Bazı isimlerin test sonuçlarında yasaklı maddelere rastlandı.

Ünlülere yönetlik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında bazı ünlü isimler gözaltına alınarak uyuşturucu testine tabi tutuldu. Ünlü isimlerden Hande Erçel, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier ve İlkay Şencan'ın uyuşturucu test sonuçlarında bazı maddelere rastlandığı bildirildi.

Hakan Sabancı, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ve Galatasaray eski başkanı Burak Elmas'ın uyuşturucu test sonuçları ise negatif çıktı.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgiye göre ünlülere yönelik yürütülen uyuşturcu soruşturmasında test sonuçları belli oldu.

• Hande Erçel: İdrarda morfin, kodein ve kodein metaboliti kodein glukuronid tespit edildi. Kan ve saç örneği negatif.

• Mustafa Ceceli: Saç örneğinde kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin) tespit edildi. Kan örneği negatif, tırnak örneği alınamadı.

• İbrahim Çelikkol: Saç örneğinde kokain ve metabolitleri bulundu.

• Deha Bilimlier: Saç örneğinde kodein, kokain ve metabolitleri tespit edildi.

• İlkay Şencan: Kanında esrar etken maddesi THC metaboliti THC-COOH, saçında ise THC bulundu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas’ın uyuşturucu testi negatif çıktı.

