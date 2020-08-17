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Türk Sanayisinin bin firması arasında 58 Çorlu TSO üyesi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.08.2020 10:59 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel hale gelen Türkiye’nin birinci ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ilk 500’de 31, ikinci 500’de ise 27 firma olmak üzere Çorlu TSO üyesi toplam 58 firma yer aldı.Konu ile ilgili açıklama yapan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan Türkiye’nin ikinci büyük 500 firması arasına 2019 yılı verilerine göre 27 Çorlu TSO üyesi firmanın girdiğini, listede yer alan firmalarla gurur duyduklarını ifade etti.Volkan; "İstanbul Sanayi Odası’nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu anket çalışması hem ülke ekonomimizin son yıllardaki gelişme trendini ortaya koyuyor, hem de birinci ve ikinci 500 büyük firmalarla ilgili kıyaslamaların yapılabilmesine olanak sağlıyor.

Türk Sanayisinin bin firması arasında 58 Çorlu TSO üyesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel hale gelen Türkiye’nin birinci ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ilk 500’de 31, ikinci 500’de ise 27 firma olmak üzere Çorlu TSO üyesi toplam 58 firma yer aldı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan Türkiye’nin ikinci büyük 500 firması arasına 2019 yılı verilerine göre 27 Çorlu TSO üyesi firmanın girdiğini, listede yer alan firmalarla gurur duyduklarını ifade etti.
Volkan; "İstanbul Sanayi Odası’nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu anket çalışması hem ülke ekonomimizin son yıllardaki gelişme trendini ortaya koyuyor, hem de birinci ve ikinci 500 büyük firmalarla ilgili kıyaslamaların yapılabilmesine olanak sağlıyor. Böylece Türk sanayisinin 1000 firması ve Türk ekonomisinin genel görünümü sergileniyor. Ülke olarak büyümenin ve gelişmenin yolunun üretmekten, ürettiğini dünyaya tanıtmak ve pazarlamaktan geçtiğini biliyoruz. Ürettikçe daha büyük başarılar elde edeceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllar Çorlu ve Bölgemiz açısından çok daha verimli geçecektir. Çorlu TSO olarak listeye giren üyelerimizin başta ülkemiz ekonomisi olmak üzere, kentimiz ve bölgemizin ekonomik kalkınması ve istihdamına olan katkılarından dolayı gurur duyuyor; başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

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