YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türk Silahlı Kuvvetlerinden Pençe Kartal-2 Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Pençe Kartal-2 Harekatı

10.02.2021 10:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı: - "TSK tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edildi -"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere saat 02.55’ten itibaren “Pençe Kartal-2 Harekatı” düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir"

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik saat 02.55’ten itibaren Pençe Kartal-2 Harekatı'nın düzenlendiği, operasyonun devam ettiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'nın, Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55’ten itibaren Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
13:08
İkindi
15:58
Akşam
18:25
Yatsı
19:44

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Alper Armağan Eczanesi
Cankaya
Altınkan Eczanesi
Cankaya
Asal Eczanesi
Cankaya
Bahar Eczanesi
Cankaya
Cadde Dikmen Eczanesi
Cankaya
Kumrular Eczanesi
Cankaya
Platin Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Başkan Çetin: "Bu ilçede kimse kendini yalnız hissetmeyecek"

Başkan Çetin: "Bu ilçede kimse kendini yalnız hissetmeyecek"

ESDER Başkanı Çelikus: "Sevgililer Günü için alışverişler mahalle esnafından yapılmalı"

ESDER Başkanı Çelikus: "Sevgililer Günü için alışverişler mahalle esnafından yapılmalı"

ESDER Başkanı Çelikus: "Sevgililer Günü için alışverişler mahalle esnafından yapılmalı"

ESDER Başkanı Çelikus: "Sevgililer Günü için alışverişler mahalle esnafından yapılmalı"

Kars Çayı'nda oynanan curling, dünyada yankı buldu

Kars Çayı'nda oynanan curling, dünyada yankı buldu

Kars Çayı'nda oynanan curling, dünyada yankı buldu

Kars Çayı'nda oynanan curling, dünyada yankı buldu

Türk Metal Sendikası 250 bin üyeye ulaşmayı hedefliyor

Türk Metal Sendikası 250 bin üyeye ulaşmayı hedefliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.