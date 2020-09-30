YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ‘Türk Sineması Yazıları’ seçkisi yayımlandı

‘Türk Sineması Yazıları’ seçkisi yayımlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.09.2020 10:32 | Son Güncelleme

Antalya’da 12 yıl aralıksız yayın hayatını sürdüren ve son üç yılı Muratpaşa Belediyesi Kültür Yayını olarak okuyucuyla buluşan Modern Zamanlar sinema dergisinin ‘Türk Sineması Yazıları’ seçkisi yayımladı.Antalya’da 2007-2019 yılları arasında yayın hayatını sürdüren ve 12 yılda 48 sayı çıkan sinema dergisi Modern Zamanlar’ın Türk sineması üzerine hazırladığı seçki, bu yıl 3 - 10 Ekim tarihleri arasında 57’ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesi yayımlandı.Hazırlanan 640 sayfalık seçkide sinema tarihinin önemli dönemleri, yönetmen ve filmleri masaya yatırılırken kitap sinema yazınının unutulmaz kalemleri Veysel Atayman, Rekin Teksoy ve Giovanni Scognamillo’ya adandı.

‘Türk Sineması Yazıları’ seçkisi yayımlandı

Antalya’da 12 yıl aralıksız yayın hayatını sürdüren ve son üç yılı Muratpaşa Belediyesi Kültür Yayını olarak okuyucuyla buluşan Modern Zamanlar sinema dergisinin ‘Türk Sineması Yazıları’ seçkisi yayımladı.
Antalya’da 2007-2019 yılları arasında yayın hayatını sürdüren ve 12 yılda 48 sayı çıkan sinema dergisi Modern Zamanlar’ın Türk sineması üzerine hazırladığı seçki, bu yıl 3 - 10 Ekim tarihleri arasında 57’ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesi yayımlandı.
Hazırlanan 640 sayfalık seçkide sinema tarihinin önemli dönemleri, yönetmen ve filmleri masaya yatırılırken kitap sinema yazınının unutulmaz kalemleri Veysel Atayman, Rekin Teksoy ve Giovanni Scognamillo’ya adandı. Editörlüğünü Tuncer Çetinkaya’nın üstlendiği seçkide Agâh Özgüç, Ali Can Sekmeç, Atilla Dorsay, Burçak Evren, Bülent Vardar, Cihan Demirci, Engin Ayça, Levent Yaylagül, Uğur Vardan, Vecdi Sayar, Zahit Atam gibi yazarların incelemeleri bulunurken kitabın sinemayla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, akademilere ücretsiz olarak gönderileceği belirtildi.
Son 3 yılı Muratpaşa Belediyesi Kültür Yayını olarak okuyucuyla buluşan ve Türkiye’nin her yerinden özel bir okuyucu kitlesine sahip olan Modern Zamanlar’ın ve seçkinin editörü Tuncer Çetinkaya, Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesi yayımlanan kitabın basımına katkı ve destekleri dolayısıyla Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Çetinkaya, ziyarette yayın kurulu adına imzaladığı bir kitabı Başkan Uysal’a takdim etti.
Uysal, Antalya’nın, Altın Portakal Film Festivali aracılığıyla uzun yıllardır ulusal sinema ve sinema sanatına hizmet ettiğini, destek verdiğini söyledi. Türk sineması üzerine hazırlanan bu seçkiyle, desteğin düşünsel anlamda da ortaya çıkmaya başladığını görmenin sevincini yaşadığını aktaran Başkan Uysal, “Bu incelemelerin okuyucuyla buluşmasını sağlayan tüm yazarlara ve Modern Zamanlar dergisi yayın kuruluna teşekkür ederim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Sakarya’da ambulans şoförü yaşamına son verdi
Sakarya’da ambulans şoförü yaşamına son verdi
Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:45
Öğle
12:52
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Aykut Eczanesi
Muratpasa
Funda Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Mavi Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Sema Eczanesi
Muratpasa
Çalım Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Alanya HEP’ten aşure ikramı
All-star Maçı Yabancıların
All-star Maçı Yabancıların
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.